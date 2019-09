Volksbank Dreieich eG

Volksbank Dreieich: Günstige Kfz-Versicherung dank R+V

Langen (ots)

Die Volksbank Dreieich eG (www.vobadreieich.de) ermöglicht ihren Kunden den Zugang zur neuen Option "Zusatzfahrer" (www.vobadreieich.de/zusatzfahrer), einer Ergänzung der R+V Kfz-Versicherung. Versicherungsnehmer (www.ruv.de/home/) tragen einfach die Namen von bis zu drei weiteren Fahrern in ihren Vertrag ein. Die "Zusatzfahrer" können anschließend alle Pkw fahren, die bei R+V und KRAVAG und Condor auf andere Personen versichert sind. Die Kosten für den ergänzten Vertrag ändern sich nicht. Für jeden Zusatzfahrer kommen lediglich 289 Euro im Jahr dazu.

Volksbank Dreieich lobt günstige Kfz-Versicherung

"Es ist die Lösung, die man sich wünscht: Fahrpraxis im Auto der Oma oder der Tante sammeln und anschließend günstig das eigene Auto versichern", fasst Markus Ferk von der Volksbank Dreieich eG (www.vobadreieich.de) zusammen. Die Bank berät Versicherungsnehmer und -interessenten als genossenschaftlicher Partner der R+V.

R+V Versicherung setzt sich bereits seit langem dafür ein, die Versicherungslast für junge Fahrer zu minimieren. Wer bereits mit 17 Jahren begleitet am Steuer saß, ist und war bei der R+V ohne Mehrbeitrag mitversichert. Mit der neuen Option "Zusatzfahrer" kann der Jung-Fahrer jetzt anschließend Fahrpraxis ohne teure Versicherungskosten sammeln. Der Clou: Sobald die "Zusatzfahrer" ihr eigenes Auto versichern, gewährt die R+V Versicherung die Sondereinstufung in die Schadensfreiheitsklasse V. Damit sinkt die Last der Versicherungskosten für Eltern und junge Fahrer auf ein Minimum. Weitere Informationen erhalten Interessenten unter www.vobadreieich.de/zusatzfahrer.

Die Volksbank Dreieich eG (www.vobadreieich.de) ist eine deutsche Genossenschaftsbank. Die Universalbank mit Filialstruktur verfügt über 13 Filialen und fünf SB-Filialen sowie vier weitere Standorte in Einkaufszentren. Angetrieben von dem Wunsch stets bestmöglichen Service zu bieten, baut die Bank digitale Lösungen immer weiter aus, etwa durch die digital-persönliche Filiale "Volksbank zu Hause". Daneben setzt sie sich aktiv für die Region ein, zum Beispiel über die Crowdfunding-Plattform "Mit Herz für die Region".

