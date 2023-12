Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road:Songjiang dient als Logistikdrehscheibe und Wachstumsmotor für eine hochwertige Entwicklung im chinesischen Jangtse-Delta

Ein grenzüberschreitender Güterzug der G60, der auf der China-Laos-Eisenbahn verkehrt und mit 39 TEU-Containern (Twenty-foot Equivalent Unit) mit Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen, Klimaanlagen und Kühlschränken sowie technischen Maschinen und optischen Instrumenten beladen ist, ist kürzlich vom Songjiang-Distrikt in Shanghai in Richtung Laos und Myanmar abgefahren.

„G60" bezieht sich auf das Tal G60 S&T Innovation Valley im chinesischen Jangtse-Flussdelta, das neun Städte und Bezirke umfasst, darunter den Songjiang-Distrikt in Shanghai, die Stadt Suzhou in der Provinz Jiangsu, Hangzhou, Huzhou, Jiaxing und Jinhua in der Provinz Zhejiang sowie Hefei, Wuhu und Xuancheng in der Provinz Anhui, mit einer Gesamtfläche von 76.200 Quadratkilometern.

Der Zug ist der erste internationale Güterzug, der von Songjiang, dem internationalen multimodalen Logistikzentrum, abfährt. Songjiang dient nicht nur als Logistikknotenpunkt für die neun Städte und Bezirke des G60 S&T Innovation Valley, sondern ist auch mit anderen Städten im Jangtse-Delta verbunden.

Dank seines Standortvorteils kann Songjiang nun den freien Fluss von Wissenschafts- und Technologieelementen erleichtern und die Innovationselemente, die Industrie- und Versorgungskette sowie die jungen Talente auf bequeme und angemessene Weise im G60 S&T Innovation Valley verteilen.

Gemäß dem lokalen Plan Shanghais wird die Hochgeschwindigkeitsstrecke Shanghai-Suzhou-Huzhou im Jahr 2024 in Betrieb genommen. Der neu errichtete Bahnhof Songjiangnan wird dann als Ausgangsbahnhof mit einem erwarteten jährlichen Passagieraufkommen von über 20 Millionen Menschen dienen.

