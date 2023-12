Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Der chinesische Baijiu-Hersteller Wuliangye hält seine 27. Jahresversammlung ab und stellt seine Markenerfolge vor

Unter dem Motto, gemeinsames Wachstum durch Diskussion und Zusammenarbeit zu erreichen, fand die 27. Jahresversammlung von Wuliangye, eine traditionelle Zeremonie für Wuliangye und seine Lieferketten, am Montag, dem 18.12., in Yibin City in der südwestchinesischen Provinz Sichuan statt.

Die Veranstaltung wurde zum ersten Mal nach drei Jahren COVID-19-Prävention und -Kontrolle offline abgehalten.

Tausend Händler und Investoren, die an dem Kongress teilnahmen, äußerten sich positiv über die Leistungen der Marke und hoffen auf weitere Kooperationsmöglichkeiten in der Zukunft.

In den ersten drei Quartalen dieses Jahres verzeichnete der chinesische Baijiu-Hersteller ein solides Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr.

Die Daten zeigen, dass das Unternehmen von Januar bis September dieses Jahres einen Umsatz von 62,536 Milliarden Yuan erwirtschaftet hat, was einem Anstieg von 12,11 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der Nettogewinn belief sich in diesem Zeitraum auf 22,833 Milliarden Yuan, 14,24 Prozent mehr als im Vorjahr.

Es wurde bekannt, dass der Markenwert von Wuliangye inzwischen 400 Milliarden Yuan überschritten hat und die Markenstärke die höchste Bewertung AAA+ erreicht.

Außerdem wurde das Unternehmen in diesem Jahr in die Liste der 50 beliebtesten chinesischen Marken aufgenommen, die von Ausländern gewählt wurden, und ist inzwischen die einzige Marke auf der Shortlist des China Quality Nomination Award in der chinesischen Baijiu-Industrie.

Wuliangye hat einen herausragenden Beitrag zur Entwicklung von Yibin geleistet, sagte Yuan Huabing, stellvertretender Bürgermeister von Yibin, und fügte hinzu, dass Yibin nun den Aufbau eines Weltklasse-Baijiu-Industrie-Clusters beschleunigt, und die Stadt wird sich weiterhin bemühen, Wuliangye zu einer hochwertigen Entwicklung zu verhelfen.

Zeng Congqin, Vorsitzender der Wuliangye-Gruppe, sagte, dass Wuliangye solide Schritte unternehmen werde, um die Produktqualität, den Markenwert, die Innovationsführerschaft und die moderne Unternehmensführung weiter zu verbessern, um den Aufbau einer hochwertigen chinesischen Baijiu-Marke mit globalem Einfluss zu beschleunigen.

