MEKB GmbH

Breakdance-Tricks vom mehrfachen Weltmeister

Münster, Bochum, Essen, Duisburg, Köln (ots)

Die Kinder-Mitmach-Aktionstour der Einkaufsbahnhöfe in NRW steht in diesem Jahr unter dem Motto "Entdecke deine Stadt mit Urban Art". Vom 20. Juli bis 18. August gibt es ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Teenies. Die Teilnahme erfordert keine Anmeldung und ist kostenlos.

Bei der Kinder-Mitmach-Aktionstour wird der Hauptbahnhof zur interaktiven Aktionsfläche. Kinder können Straßenkultur live erleben und selbst zu kleinen Straßenkünstlern werden. Denn von 13 bis 18 Uhr verwandeln sich die Hauptbahnhöfe Münster (20.-21.07.), Bochum (27.-28.07.), Essen (03.-04.08.), Duisburg (10.-11.08.) und Köln (17.-18.08.) am Wochenende in ein lebhaftes urbanes Zentrum.

Unter Anleitung der Kulturpädagogin Anna-Ganesha Gering gestalten die Kinder in Tape-Art Workshops die Skyline der Stadt mit bunten Klebebändern auf einer riesigen LKW-Plane. Neben angesagter "Klebekunst" spielt auch die Straßentanzkultur eine große Rolle: Der mehrfache Breakdance-Weltmeister Ardit Gjikaj, bekannt als "AirDit" gibt mit seiner deutschlandweit erfolgreichen "TNT Crew" und DJ Nelson X eine Kostprobe seiner einzigartigen Powermoves. In den Workshops am Samstag, jeweils um 14:00, 15:30 und 17:00 Uhr vermitteln die Tänzer die Basics des Breakdance und zeigen den Kindern coole Tricks.

Am Sonntag locken die Klanginstallationen aus Michael Bradkes Mobilem Musik Museum die Kinder mit außergewöhnlichen Sounds. In Workshops basteln sie eigene Musikinstrumente und entdecken so eine ganz neue Seite von Musik.

"Wir möchten den Kindern die Möglichkeit bieten, urbane Kunst zu entdecken und mitzugestalten. Mit Tape-Art, Breakdance oder Klanginstallationen wird Kunst für sie greifbar. Es freut uns, dass wir mit AirDit einen mehrfachen Breakdance-Weltmeister für die Aktionstour gewinnen konnten. Wann bekommen Kinder sonst die Möglichkeit, von einem richtigen Profi zu lernen", sagt Ursula Sollors-Dettmer, Marketing und Events für die Geschäfte in den Bahnhöfen in NRW. Das Team der Einkaufsbahnhöfe erhält bei der Kinder-Mitmach-Aktionstour Unterstützung von den Mitarbeitern der Bahnhofsmission.

Original-Content von: MEKB GmbH, übermittelt durch news aktuell