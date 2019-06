Mestemacher GmbH

Chefin der Christdemokraten hält Festrede beim Top-Managerin-Preis

Gütersloh/Berlin (ots)

CDU-Chefin, Annegret Kramp-Karrenbauer, wird auf der diesjährigen Verleihung des

MESTEMACHER PREISES MANAGERIN DES JAHRES 2019

die Festrede halten.

Die Veranstaltung, die seit 18 Jahren um 11:30 Uhr beginnt, wird am 20. September 2019 wegen Annegret Kramp-Karrenbauers Festrede auf 10:30 Uhr vorverlegt.

Annegret Kramp-Karrenbauer spricht bei der Veranstaltung zur Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann in der Wirtschaft bereits zum zweiten Mal. 2011 hielt sie die Laudatio auf Dr. Angelika Dammann, ehemalige Vorständin Chief Human Resources Officer, Arbeitsdirektor und Executive Board Member der SAP AG in Walldorf.

"Die Spitzenpolitikerin Annegret Kramp-Karrenbauer macht mit ihrer Redezusage auch deutlich, dass ihr die Gleichstellung von Frau und Mann in der Männerwelt Wirtschaft ein Herzensanliegen ist," hebt die Initiatorin und Vorsitzende der Jury des Gleichstellungspreises, Prof. Dr. Ulrike Detmers, hervor.

ÜBER ANNEGRET KRAMP-KARRENBAUER

Annegret Kramp-Karrenbauer (*1962) ist seit Dezember 2018 die gewählte Vorsitzende der CDU Deutschlands und ehemalige Ministerpräsidentin des Saarlands.

Nach dem Studium der Politik- und Rechtswissenschaft sowie beruflichen Station bei der CDU Saar und in der Landtagsfraktion, war sie von 1999 bis 2018 Mitglied des saarländischen Landtages. Von 1999 bis 2000 war sie parlamentarische Geschäftsführerin der CDU-Fraktion.

2000 folgte die Ernennung zur Ministerin für Inneres - damit wurde sie zur ersten Innenministerin eines Bundeslandes in der Geschichte Deutschlands. In den darauffolgenden Jahren war sie u. a. Ministerin für Arbeit, Bildung, Familie, Frauen und Wissenschaft. Am 10. August 2011 wählte der Landtag des Saarlandes sie zur Ministerpräsidentin. Nach zwei gewonnen Landtagswahlen 2012 und 2017 wurde sie im Februar 2018 zur Generalsekretärin der CDU Deutschlands gewählt.

ÜBER DEN MESTEMACHER PREIS MANAGERIN DES JAHRES

Großbäckerei Mestemacher (www.mestemacher.de) stiftet den renommierten Gleichstellungspreis seit 2002 jährlich. Gewürdigt werden Top-Managerinnen der obersten Leitungsebene, die als leitende Angestellte die Geschäfte eines Unternehmens oder einer Unternehmensgruppe verantworten. Die Unternehmerpersönlichkeiten üben in der Regel eine GmbH Geschäftsführertätigkeit oder Vorstandstätigkeit in einer AG aus. Mit dem Preis stellt das Stifterunternehmen heraus, dass Frauen genauso wie Männer in der Männerwelt Wirtschaft brillieren. Erreicht werden soll damit die Förderung paritätischer Präsenz von GmbH Geschäftsführerinnen oder Vorständinnen einer AG.

Die 18. Preisverleihung des MESTEMACHER PREIS MANAGERIN DES JAHRES findet statt am 20. September 2019 im Grandhotel Adlon, Berlin. Seit 2002 fördert die Großbäckerei Mestemacher die Gleichstellung von Frau und Mann in Wirtschaft und Gesellschaft. Frau Prof. Dr. Detmers gibt am 20. September 2019 bekannt, welche Top-Managerin in diesem Jahr ausgezeichnet wird.

Die Teilnahme an dem Mega-Event ist nur mit persönlicher Einlasskarte möglich. Die Anmeldefrist läuft am 16. Juni 2019 ab.

ÜBER PROF. DR. ULRIKE DETMERS

Prof. Dr. Ulrike Detmers hat 2002 den MESTEMACHER PREIS MANAGERIN DES JAHRES aus der Taufe gehoben. Detmers ist Gesellschafterin, Mitglied der Geschäftsführung und Sprecherin der Mestemacher-Gruppe. Die Wirtschaftsprofessorin ist seit 1994 Professorin für BWL am Fachbereich Wirtschaft und Gesundheit der Fachhochschule Bielefeld. Die Frauenrechtlerin engagiert sich seit über 20 Jahren für die Gleichstellung von Frau und Mann in der Wirtschaft.

