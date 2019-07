420stocks.net

Agrios Global Holdings - das rasant wachsende Unternehmen im Aeroponik-Sektor

Bild-Infos

Download

London (ots)

Die Agrios Global Holdings Ltd. (WKN: A2N62K) ist ein datenanalysegetriebenes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen für die Landwirtschaft, das die neuesten Innovationen in der Indoor-Grow-Wissenschaft vorantreibt.

Aeroponik ist eine Entwicklung der NASA.

Am besten können Sie sich einen ersten Eindruck von der Technologie in einem Kurzvideo einer aktuellen Fabrikbesichtigung machen.

"The Next Big Thing" für die Lebensmittelindustrie wie auch für den gewinnbringenden Anbau von Cannabis wird die Aeroponik Technologie werden. Die von der NASA vor 20 Jahren entwickelte Technologie wird die Basis für eine technologische Revolution in der Landwirtschaft sein.

Viele Nutzpflanzen werden künftig nicht mehr einfach im Boden gezüchtet, sondern in kontrollierbaren Anbauumgebungen angebaut. Kombiniert mit immer günstiger werdendem künstlichem Licht mittels LED-Leuchten, entsteht ein Universum völlig neuer Anwendungen, die ohne große Flächen arbeitet, die Effizienz und Produktivität erhöht. Aeroponik bietet eine höhere Effizienz als vielleicht jede andere verfügbare Methode. Gerade jetzt, wo wir alle intensiver über die Klimakrise diskutieren, sind ressourcenschonende Methoden in der Landwirtschaft ein wichtiger Bestandteil. Aeroponik ist eine Methode die 90 Prozent weniger Wasser verbraucht als die traditionelle Landwirtschaft im Boden oder bis zu 40 Prozent weniger Wasser als selbst die effizienteste Hydrokultur.

Andrew Lange, CTO von Agrios Global Holdings, wurde kürzlich in der Cannabis Business Times interviewt und wie folgt zur Optimierung von Überwachung, Steuerung und Automatisierung von Cannabis-Anbaufläche zitiert:

"Die Überwachung von Datenpunkten in einer Cannabis-Kultivierungsanlage und die anschließende manuelle oder automatisierte Steuerung dieser Datenpunkte sind die Kernprinzipien der Umgebungskontrolle in einem Indoor-Anbau. Überwachungssysteme liefern Daten zu Variablen wie Temperatur, relativer Luftfeuchtigkeit, Dampfdruckdefizit (VPD), CO2-Konzentration, Lichtniveau, Luftbewegung und Bodenfeuchtigkeit". Andrew sagte weiter: "Angesichts der gestiegenen Kosten und des erhöhten Betriebsrisikos beim Bau immer größerer kommerzieller Anbauflächen konzentriert sich Agrios darauf, die Produktivität pro Quadratfuß zu maximieren, ohne die Effizienz zu beeinträchtigen. Die Optimierung der Datenüberwachung und die Automatisierung der Kontrollen können sich positiv auf die Produktionseffizienz auswirken."

Investment-Highlights im Überblick

- Spezialisiert auf den Einsatz von Aeroponik - 90% Wasserersparnis und 50% mehr Flächenertrag (180 statt 120 g/ft²) - 70% Reduktion des Arbeitsaufwands, ermöglicht Betriebskosteneinsparungen. - Via Smartphones lässt sich der Anbau in Echtzeit managen. - Arbeitet an der Umsetzung der günstigsten Produktionskosten pro Gramm. - Bereits mehr als 20 Mio. CA$ in die erste Produktionsanlage investiert, aus denen Mietzahlungen in Höhe von ca. 10% zu erwarten sind. - Mit dem Wissen aus der Datenanalyse und selbst entwickelten Algorithmen dürfte Agrios attraktive Lizenzeinnahmen verbuchen und sich den Produktivitätsgewinn mit Cannabisbauern teilen. Nach der erfolgten Marktkorrektur dürften die Aktien jetzt günstig bewertet zu sein.

Agrios Global Holdings (WKN: A2N62K) ist eines der wenigen Unternehmen, welches sich auf Effizienzgewinne spezialisiert hat und somit den unter Preis- und Wettbewerbsdruck stehenden Cannabisanbauern eine schlüsselfertige Lösung bietet. Der Aufbau des lizenzbasierten Geschäftsmodells dürfte maximal zwei bis drei Jahre in Anspruch nehmen.

In der Zwischenzeit baut man weitere eigene Produkte auf. Mit einer vorhandenen Produktion (6.000 m² Anlage mit sehr attraktiven Flächenerträgen) und Produktionskosten, die zu den tiefsten im Cannabissektor zählen sollten, hat sich Agrios einen erheblichen strategischen Vorteil erarbeitet, die der Aktie helfen sollten, ein attraktives Niveau zu erreichen.

Bei ausstehenden 86 Millionen Aktien liegt die Marktkapitalisierung derzeit bei läppischen 26,6 Millionen Euro, zudem liegt jede vierte Aktie in den Händen des Managements, die ein großes Interesse an der Entwicklung des Unternehmens und damit selbstverständlich an einer positiven Entwicklung des Aktienkurses haben.

Für weitere Informationen zu Agrios Global Holdings (WKN:A2N62K) besuchen Sie den Internetauftritt unter www.agriosglobal.com oder informieren sich auf unserer Webseite, www.420stocks.net

Je mehr Informationen Sie haben, desto besser werden Sie in der Lage sein, diese potenziell einmalige Wachstumschance, die als legale Cannabis-Industrie bekannt ist, zu nutzen.

Pressekontakt:

Orange Unicorn Media Limited



Alexander Sippli



Wenlock Road 20-22

N1 7GU London

Kontakt



Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@420stocks.net

Original-Content von: 420stocks.net, übermittelt durch news aktuell