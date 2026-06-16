Next2Sun Technology GmbH

Next2Sun: Anschlusskapazitäten für bis zu 20 GW wirtschaftliche PV ohne Netzausbau in Deutschland verfügbar

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München (ots)

Der weitere Ausbau der Photovoltaik steht vor einer zentralen Herausforderung: begrenzte Netzanschlusskapazitäten. Für die gesamtwirtschaftliche Effizienz der Energiewende und die Geschwindigkeit des weiteren Ausbaus ist eine optimale Auslastung bestehender Netzinfrastruktur von entscheidender Bedeutung. Auf der Intersolar Europe zeigt Next2Sun, dass nicht jede zusätzliche PV-Leistung Netzengpässe verschärft. Im Gegenteil: richtig integrierte Erzeugung kann stabilisierend wirken.

Im Fokus steht das Konzept der Überbauung bestehender Südanlagen mit vertikalen, bifazialen PV-Systemen in Ost-West-Ausrichtung. Konventionelle südorientierte Freiflächenanlagen nutzen ihre Netzanschlüsse bislang sehr eingeschränkt: Die Einspeisung konzentriert sich stark auf die Mittagsstunden und führt gerade in Zeiten hoher PV-Durchdringung zu Engpässen und Abregelungen. Vertikale Ost-West-Systeme hingegen erzeugen Strom vor allem in den Morgen- und Abendstunden. Durch die Kombination beider Technologien wird das Einspeiseprofil deutlich verbreitert und zeitlich entzerrt. "Die Überbauung ist einer der effektivsten Hebel, um zusätzliche Erzeugung zu realisieren und gleichzeitig vorhandene Infrastruktur optimal auszulasten", erklärt Heiko Hildebrandt, CEO von Next2Sun. "Nicht jede zusätzliche PV-Anlage belastet das Netz gleichermaßen - entscheidend ist, wann der Strom eingespeist wird."

Überbauung als Hebel für Effizienz und Wirtschaftlichkeit

Die Integration vertikaler Photovoltaik in bestehende Solarparks eröffnet erhebliche Potenziale. Die angeschlossene PV-Leistung kann um ca. 60 % ohne signifikante Abregelungsverluste gesteigert werden. Durch Überbauung könnten rechnerisch bis zu 20GW zusätzliche Erzeugungskapazität an bestehende Anschlusspunkte angebunden werden, ohne neue Netzinfrastruktur errichten zu müssen.

Neben der besseren Netznutzung ergeben sich auch klare wirtschaftliche Vorteile. Durch die Nutzung vorhandener Netzanschlüsse und Zuwegungen lassen sich Kostenersparnisse von etwa 10 bis 15 % realisieren. Gleichzeitig verändert sich die Erlösstruktur: Strom aus vertikalen Anlagen wird verstärkt in Zeitfenstern mit höheren Marktpreisen produziert, wodurch sich deutliche Marktwertvorteile im Vergleich zu konventionellen PV-Anlagen ergeben. Das resultierte in 87 % höheren Marktwerten vertikaler PV-Systeme im Jahr 2026 (Januar bis Mai), verglichen mit dem Marktwert Solar. "Überbauung bedeutet nicht nur mehr Strom, sondern vor allem wirtschaftlich attraktiveren Strom", so Hildebrandt.

Die Doppelnutzung durch Agri-Photovoltaik erweitert dabei den Kreis potenzieller Flächen. In der Nähe von bestehenden Freiflächenanlagen können landwirtschaftliche Flächen erschlossen werden, die bislang für PV nicht nutzbar waren.

Die Überbauung eröffnet damit erhebliche Potenziale:

Der bestehende Netzzugang erlaubt die Realisierung neuer Projekte ohne zusätzlichen Ausbau der Netzinfrastruktur.

Höhere Marktwerte sichern die wirtschaftliche Tragfähigkeit.

Die Doppelnutzung im Rahmen der Agri-PV vergrößert die nutzbare Flächenkulisse.

Next2Sun auf der Intersolar Europe: Halle A4 / Stand 140

Das Konzept der Überbauung sowie das neue System Fields2Sun Max werden auf der Intersolar vorgestellt. Interessierte Fachbesucher haben die Möglichkeit, sich im Rahmen täglicher Präsentationen am Stand über wirtschaftliche Vorteile und konkrete Projektansätze zu informieren.

Präsentation am Stand: "Potenzial für 20 GW neue Freiflächenanlagen in Deutschland ganz ohne Netzzubau: Next2Sun zeigt Lösungen"

23. und 24. Juni, jeweils 16:00 Uhr

25. Juni, 11.00 Uhr

Über Next2Sun:

Next2Sun ist Erfinder und Technologieführer im Bereich der vertikal installierten, bifazialen Photovoltaik. Diese Technologie ermöglicht eine antizyklische Stromerzeugung - insbesondere in den Morgen- und Abendstunden - und trägt so zu einer besseren Netzstabilität und geringerem Speicherbedarf bei. Auf Basis der patentierten Anlagentechnologie hat Next2Sun eine breite Produktpalette entwickelt, darunter das vertikale Agri-PV-System, das eine doppelte Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen ermöglicht, und den Solarzaun.

Mit über 60 MWp realisierten Projekten im In- und Ausland sowie mehr als 150 Mitarbeitenden an Standorten in Deutschland, Österreich, Polen und Japan ist die 2015 gegründete Next2Sun Gruppe heute ein vielfach ausgezeichneter Markt- und Technologieführer für nachhaltige Photovoltaiklösungen in Landwirtschaft, Kommunen, Gewerbe und Privatbereich.

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