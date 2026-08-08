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Joyn

Ein Sommer-Streaming-Märchen: Joyn feiert den besten Juli seiner Geschichte

München (ots)

Sommerrekord:Joyn feiert den besten Juli seit seinem Bestehen und erreicht 10,6 Millionen Zuschauer:innen. Der ProSiebenSat.1-Streamer wächst damit um schöne 17,2 Prozent und liegt gut eine Million Nutzer:innen vor RTL+. Das Nutzungsvolumen bleibt bei Joyn im Juli stabil.*

Das sind die heißen Joyn-Highlights im Juli: Die Sat.1-Serien "Die Landarztpraxis" und "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof", die Joyn-Reality "Match my Ex" und US-Fiction-Platzhirsch "Navy CIS" bringen die Konkurrenz zum Schwitzen.

*Alle Wachstumswerte im Vergleich zum Vorjahresquartal.

Basis: Marktstandard Bewegtbild

AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Media Insights & Analytics; Erstellt: 08.08.2026

Pressekontakt:

Eva Gradl
CvD Communications Joyn
Tel.: +49 (0) 89 95 07 - 1127
eva.gradl@seven.one

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell

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