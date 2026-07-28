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Joyn verlängert Partnerschaft mit Warner Bros. Discovery und erweitert sein Angebot um neun neue On-Demand-Channels

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München (ots)

Joyn baut sein kostenloses Streaming-Angebot weiter aus und festigt die Zusammenarbeit mit einem starken Partner: Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1-Gruppe und Warner Bros. Discovery setzen ihre Partnerschaft langfristig fort. Darüber hinaus stehen ab sofort auch neun neue On-Demand-Channels bei Joyn zur Verfügung.

Die neuen Channels bieten Zuschauenden ein breites Spektrum an beliebten Non-Fiction-Formaten - von Abenteuer und Crime bis hin zu Reality, Dating und Doku. Alle neun Channels sind bei Joyn kostenlos abrufbar. Die neuen Inhalte stehen langfristig sowohl im Live-TV-Bereich als auch innerhalb der Sender-Mediatheken von TLC und DMAX on Demand zur Verfügung.

Die neuen On-Demand-Channels bei Joyn im Überblick

DMAX Blaulicht

Serien rund um Feuerwehr, Polizei und Rettungseinsätze, darunter "112: Feuerwehr im Einsatz", "Notaufnahme: Samstagnacht" und "Helden der Lüfte"

DMAX Motor

Alles für die, die starke Motoren lieben: von "American Chopper" über "Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz" bis hin zu "Titanen aus Stahl"

DMAX Schatzsucher

Hier gibt es die wahren Jäger der verlorenen Schätze mit "Goldrausch in Alaska", "Goldtaucher der Beringsee" und "Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien"

DMAX Macher

Diese Programme zeigen Menschen, die ans Limit gehen, unter anderem bei "Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas", "Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia" und "Kings of Cash - Die Pfandleiher"

TLC Crime

Mit TLC Crime wohlig-gruselige True-Crime-Schauer über den Rücken rieseln lassen: "Tödliche Stille", "Evil - Gesichter des Bösen" und "Abgründe - Unfassbare Verbrechen", u.v.m.

TLC Mystery

Das Übernatürliche wartet mit Formaten wie "Ghost Adventures", "Spooked: Geisterjagd in Irland" und "72 Stunden im Geisterhaus"

Dating ohne Grenzen

Dieser Channel lässt die Herzen höher schlagen mit jeder Menge Folgen von "In 90 Tagen zum Altar" und den dazu gehörenden Spin-Offs

Naked Survival

Überleben in der Wildnis, pur und ungefiltert mit "Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis" und "Naked Survival XXL"

Mein Leben mit 300 kg

Hier finden die Zuschauer:innen Inhalte rund um die Doku-Serie "Mein Leben mit 300 kg" aber auch "Eine schrecklich schwere Familie"

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