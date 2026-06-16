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Sprungbrett in die Zukunft erfolgreich genutzt

330 Studienkompass-Absolvierende zeigen, dass Herkunft nicht über den Bildungsweg entscheiden muss

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Berlin (ots)

Was braucht es, um einen erfolgreichen Weg nach dem Abitur einzuschlagen, wenn Informationen, Netzwerke und Erfahrungswerte nicht selbstverständlich zur Verfügung stehen? Die Absolvierenden des Schülerstipendienprogramms Studienkompass profitierten in den letzten drei Jahren von einer umfassenden Förderung, die ein persönliches Coaching, Trainings, zahlreiche digitale Lehr- und Lernformate, eine eigene App und Mentoring beinhaltete. Im Vordergrund stand auch eine Ermutigung, den eigenen Weg aktiv zu gestalten und auf eigene Talente zu vertrauen. Die Jugendlichen kommen alle aus Familien ohne akademische Erfahrung und nehmen statistisch viel seltener ein Studium auf als Gleichaltrige aus Akademikerfamilien. Für Erstakademiker ist es häufig schwieriger, die ganze Bandbreite an Möglichkeiten zu überschauen. Oft sind auch die Bedenken größer, ob ein Studium das Richtige ist und ob es sich finanzieren lässt.

Die diesjährigen Studienkompass-Absolventinnen und -Absolventen aber zeigen, dass die Herkunft nicht über den weiteren Bildungsweg entscheiden muss. Ein Jahr nach ihrem Abitur ist die Mehrheit von ihnen bereits im Studium angekommen, absolviert eine Ausbildung oder beginnt nach einem Brückenjahr den nächsten Bildungsabschnitt im kommenden Herbst. Am Wochenende kamen sie noch einmal aus ganz Deutschland in Frankfurt am Main zusammen, um gemeinsam mit ihren ehrenamtlichen Mentorinnen und Mentoren sowie den Studienkompass-Partnern den Abschluss ihrer Förderung zu feiern.

Die große Wirkung der guten Vorbereitung und die langjährige Begleitung durch den Studienkompass spiegeln sich auch bei den sehr geringen Abbruchquoten der Absolvierenden der letzten Jahre wider: nur 3,9 Prozent bei den Studierenden und 1,1 Prozent bei den Auszubildenden. Beide Quoten liegen deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 27 Prozent der Bachelorstudierenden und 13 Prozent der Auszubildenden ohne Anschlussvertrag.

Der Studienkompass wird im nächsten Jahr bereits sein 20-jähriges Jubiläum feiern. Über 5.000 junge Menschen werden dann das Programm erfolgreich durchlaufen haben - ein großer Beitrag für mehr Chancengerechtigkeit in Deutschland.

Über den Studienkompass

Das Förderprogramm unterstützt bundesweit aktuell mehr als 1.200 Schülerinnen und Schüler aus Familien ohne akademische Erfahrung beim Übergang von der Schule an die Hochschule oder in die Ausbildung. Rund 4.900 junge Menschen haben das Programm bereits erfolgreich durchlaufen.

Der Studienkompass ist eine Initiative von Deutsche Bank Stiftung, aim - Akademie für Innovative Bildung und Management Heilbronn-Franken und Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw). Hauptförderer sind die Gertrud und Hellmut Barthel Stiftung, die Heinz Nixdorf Stiftung und die Joachim Herz Stiftung.

Förderer des Studienkompass sind: Accenture-Stiftung, Karl Schlecht Stiftung, Hans Hermann Voss-Stiftung, RAG-Stiftung, Bundesverband Deutscher Stiftungen, Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit "Menschen stärken Menschen", TARGOBANK Stiftung, PwC-Stiftung, Volkswagen Belegschaftsstiftung, Eugen & Irmgard Hahn Stiftung, Unternehmensverbände im Lande Bremen und weitere.

Mehr Informationen unter: www.studienkompass.de

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