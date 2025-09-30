PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von NDR Norddeutscher Rundfunk mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

NDR Norddeutscher Rundfunk

Polizei hautnah: Neuer NDR True-Crime-Podcast mit Ralf Martin Meyer und Marek Erhardt

Polizei hautnah: Neuer NDR True-Crime-Podcast mit Ralf Martin Meyer und Marek Erhardt
  • Bild-Infos
  • Download

Hamburg (ots)

Ab 1. Oktober gewähren Hamburgs Polizeipräsident a.D. Ralf Martin Meyer und Schauspieler Marek Erhardt exklusive Einblicke in echte Kriminalfälle und die Arbeit der Polizei in Hamburg. „True Crime Hamburg. Der Polizei-Podcast" liefert spannende Hintergrundinformationen direkt aus erster Hand. Dabei steht auch immer die Perspektive der Opfer im Fokus. Neue Folgen gibt es ab dem kommenden Mittwoch alle zwei Wochen immer zuerst in der ARD Audiothek.

Host Marek Erhardt: „Jeder, der auf Kriminalgeschichten steht, und der gerne mal wissen möchte, wie die Polizei eigentlich arbeitet, der ist bei unserem Podcast genau richtig.

Historische Fälle und aktuelle Ermittlungen

In der Auftaktfolge „Der Übertöter von St. Pauli“ nehmen die beiden Moderatoren die Hörerinnen und Hörer mit zurück in die Mitte der 1980er Jahre. Ein brutaler Mord im Niebuhr-Hochhaus auf der Reeperbahn konfrontiert den jungen Streifenpolizisten Ralf Martin Meyer mit den Härten seines neuen Wirkungsfeldes. Meyer erzählt im Podcast von seinen persönlichen Anfängen auf der Davidwache und erklärt, wie unter anderem Spurensicherung und mikroskopisch kleine Farbabriebe helfen, Täter zu überführen.

Die zweite Folge „Der Säurefassmörder Lutz Reinstrom“ schildert die schockierenden Morde eines der grausamsten Serienmörder Deutschlands Anfang der 1990er Jahre. Bis heute ist nicht völlig klar, wie viele offene Vermisstenfälle dem nachweislich narzisstischen Wiederholungstäter zuzuschreiben sind. Im Gespräch gibt Ralf Martin Meyer Einblicke in die damaligen Ermittlungen und erzählt von einem patriarchalen System, das die Aufklärung dieser Gräueltaten fast verhindert hätte.

Auch aktuelle Ermittlungen in Cold Cases und jüngeren, bisher ungeklärten Fällen geben Meyer und Erhardt in ihrem Podcast Raum. Zuhörende haben so die Möglichkeit, selbst sachdienliche Hinweise einzureichen.

Die Hosts:

Ralf Martin Meyer bringt 44 Jahre Erfahrung bei der Hamburger Polizei mit – von seinen Anfängen als Ermittler über seine Tätigkeit als Pressesprecher und stellvertretender Leiter des Landeskriminalamts bis hin zu seiner Zeit als Polizeipräsident (2014–2023).

Gemeinsam mit Marek Erhardt, der als Schauspieler viele Polizeirollen verkörpert hat, beleuchtet Meyer nicht nur spannende Fälle, sondern erklärt auch polizeiliche Abläufe wie verdeckte Ermittlungen, Spurensicherung und Zielfahndungen.

Mehr Infos zu den Fällen und den Podcasthosts: www.NDR.de/truecrimehamburg Fotos der Hosts stehen ab sofort auf ARD Foto bereit.

Pressekontakt:

Norddeutscher Rundfunk
Unternehmenskommunikation
Presse und Kommunikation
Mail: presse@ndr.de

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von NDR Norddeutscher Rundfunk mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: NDR Norddeutscher Rundfunk
Weitere Storys: NDR Norddeutscher Rundfunk
Alle Storys Alle
  • 30.09.2025 – 11:12

    Getrennt vereint – 35 Jahre später: Großer NDR Talk mit Jessy Wellmer

    Hamburg (ots) - 35 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung blickt der Norddeutsche Rundfunk in Mecklenburg-Vorpommern mit einer Sondersendung am 1. Oktober auf die zurückliegenden Jahre und in die Zukunft: Was verbindet Deutschland– und was trennt die Menschen noch immer? Sendehinweis: Getrennt vereint – 35 Jahre später, zu sehen am 1.10.2025 um 22:00 Uhr im ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 09:59

    Zum 7. Oktober: deutsch-israelisch-palästinensische Filmnacht im NDR Fernsehen

    Hamburg (ots) - Anlässlich des 7. Oktobers – der 2. Jahrestag des Überfalls der Hamas auf Israel – zeigt das NDR Fernsehen in einer deutsch-israelisch-palästinensischen Filmnacht zwei Werke mit ganz unterschiedlichen Perspektiven: als deutsche Free-TV-Premiere den Kinofilm „Südsee“ von Henrika Kull, eine deutsch-israelische Liebesgeschichte, und die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren