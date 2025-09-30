NDR Norddeutscher Rundfunk

Getrennt vereint – 35 Jahre später: Großer NDR Talk mit Jessy Wellmer

Hamburg (ots)

35 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung blickt der Norddeutsche Rundfunk in Mecklenburg-Vorpommern mit einer Sondersendung am 1. Oktober auf die zurückliegenden Jahre und in die Zukunft: Was verbindet Deutschland– und was trennt die Menschen noch immer?

Sendehinweis: Getrennt vereint – 35 Jahre später, zu sehen am 1.10.2025 um 22:00 Uhr im NDR-Fernsehen und ab 20:30 Uhr im Livestream in der ARD-Mediathek.

Unter dem Titel „Getrennt vereint – 35 Jahre später“ moderiert die Fernsehjournalistin Jessy Wellmer, geboren in Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern und aktuell Moderatorin der ARD-tagesthemen, den Talk im NDR Landesfunkhaus Schwerin. Im Fokus stehen persönliche Geschichten und Meinungen von Menschen aus ganz Norddeutschland, die über den langen Weg seit dem Mauerfall und die vielfältigen Erfahrungen mit Einheit, Erfolg, Scheitern und Missverständnissen diskutieren.

„Die Wiedervereinigung ist eines der einschneidendsten Ereignisse der deutschen Geschichte. Doch für jeden bedeutet die Einheit etwas anderes. In dieser Sendung möchten wir für diese Geschichten Raum schaffen, einander zuhören, Erfahrungen teilen,“ so Jessy Wellmer.

Mit der Sondersendung stellt der NDR Norddeutsche in den Mittelpunkt, deren Leben von der deutschen Wiedervereinigung nachhaltig geprägt wurden. Die Sendung fördert den Austausch verschiedener Menschen und Meinungen auf Augenhöhe.

Zu den Gästen gehören Persönlichkeiten aus Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft:

Laura Larsson , Podcasterin und Moderatorin, die sagt, die DDR-Vergangenheit ihrer Eltern hat auch sie nachhaltig geprägt.

, Podcasterin und Moderatorin, die sagt, die DDR-Vergangenheit ihrer Eltern hat auch sie nachhaltig geprägt. Ilko-Sascha Kowalczuk , Historiker und Publizist, der die Wiedervereinigung als große Erfolgsgeschichte sieht und zur positiven Sicht auf das Land aufruft.

, Historiker und Publizist, der die Wiedervereinigung als große Erfolgsgeschichte sieht und zur positiven Sicht auf das Land aufruft. Robert Dahl , Unternehmer und Gründer von „Karls Erlebnisdorf“, der den Zusammenhalt durch gemeinsames mutiges Anpacken betont.

, Unternehmer und Gründer von „Karls Erlebnisdorf“, der den Zusammenhalt durch gemeinsames mutiges Anpacken betont. Theresia Crone , Publizistin und Juristin, die soziale Ungleichheiten als Ursachen für eine brüchigere Einheit beschreibt.

, Publizistin und Juristin, die soziale Ungleichheiten als Ursachen für eine brüchigere Einheit beschreibt. Martin Neuhaus , Schauspieler aus Schwerin, für den die Einheit noch nicht vollendet ist, da Chancen weiterhin ungerecht verteilt werden.

, Schauspieler aus Schwerin, für den die Einheit noch nicht vollendet ist, da Chancen weiterhin ungerecht verteilt werden. Dr. Adriana Lettrari-Pietzcker, Gründerin des Netzwerkes 3te Generation, die überzeugt ist: Menschen, die gelernt haben, sich neu anzupassen, könnten Impulsgeber sein für eine moderne Gestaltungsfähigkeit.

Die 75 Gäste aus dem Osten und dem Westen Norddeutschlands bringen ihre eigenen Geschichten in die Sendung ein: authentisch, ehrlich und mutmachend. Sie alle sind dem Aufruf gefolgt, mit ihren Geschichten und teils kontroversen Meinungen Teil der Sendung zu sein und haben sich im Sommer für die Teilnahme beworben. Ihre Aussagen sind die Diskussionsgrundlage der Talkrunde.

Weitere Informationen und Videos ab 29.09.2025 auf ndr.de/meineeinheit

Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell