Bien-Zenker erneut als "Fairster Fertighausanbieter" ausgezeichnet

Schlüchtern (ots)

Bien-Zenker wurde von FOCUS-MONEY zum zwölften Mal in Folge als "Fairster Fertighausanbieter" ausgezeichnet. Die Ergebnisse der umfangreichen Befragung bestätigen erneut die herausragende Qualität und Fairness des Unternehmens in allen relevanten Kategorien.

Mit Bestnoten in den Bereichen Produktleistung, Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenkommunikation, Kundenservice, Nachhaltigkeit und

Kundenberatung setzt Bien-Zenker Maßstäbe in der Fertighausbranche. Besonders bemerkenswert ist die langjährige Spitzenposition: Seit zwölf Jahren gehört Bien-Zenker ununterbrochen zu den fairsten Anbietern Deutschlands.

"Diese Auszeichnung ist für uns eine große Ehre und ein Ansporn, weiterhin alles dafür zu tun, unseren Bauherren ein sorgenfreies und vertrauensvolles Bauerlebnis zu ermöglichen", erklärt Jürgen Hauser, Geschäftsführer Vertrieb bei Bien-Zenker. "Dass wir in so vielen Kategorien Bestnoten erhalten haben, zeigt, dass unsere Philosophie der Fairness und Transparenz bei unseren Bauherren ankommt."

Fairness als Fundament des Erfolgs

Die Ergebnisse der Studie unterstreichen, dass Bien-Zenker nicht nur durch exzellente Produktqualität überzeugt, sondern auch durch eine transparente und kundenorientierte Kommunikation. In einer Zeit, in der Bauprojekte oft von Unsicherheiten geprägt sind, bietet Bien-Zenker seinen Bauherren die Gewissheit, mit einem verlässlichen Partner an ihrer Seite zu bauen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Nachhaltigkeit und Verantwortung. Bien-Zenker setzt auf innovative Bauweisen und nachhaltige Materialien, um den ökologischen Fußabdruck zu minimieren und gleichzeitig höchsten Wohnkomfort zu gewährleisten.

Langfristige Kundenorientierung als Erfolgsfaktor

Die kontinuierliche Spitzenbewertung durch FOCUS-MONEY ist nicht nur ein Beleg für die Qualität der Produkte und Dienstleistungen von Bien-Zenker, sondern auch für die konsequente Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Bauherren. Von der ersten Beratung bis zur Schlüsselübergabe steht das Unternehmen seinen Kunden mit einem umfassenden Serviceangebot zur Seite. Dabei legt Bien-Zenker besonderen Wert auf individuelle Lösungen, die den Traum vom Eigenheim für jede Familie Wirklichkeit werden lassen.

Über Bien-Zenker

Bei Bien-Zenker ist es nie nur "Haus." Es ist Zuhause, es ist Ankommen, es ist Familie. Bien-Zenker, das sind 80.000 gebaute Häuser, mehr als 700 Mitarbeitende und über 115 Jahre Erfolgsgeschichte. Der Pionier des Fertighauses mit Sitz im hessischen Schlüchtern zählt zu den größten und erfahrensten Fertighausanbietern Deutschlands. Dank Know-how, Leidenschaft und Einfühlungsvermögen wird jede Baufamilie individuell und kompetent beraten und unterstützt - bis sie den Schlüssel in die Tür des eigenen Heims stecken können. Mit wohngesunden Materialien und zukunftsweisenden Standards ist nicht nur jedes Bien-Zenker Haus für die Zukunft gerüstet, sondern auch jeder Bauherr.

