Seven.One Audio

Junge Hörerinnen prägen den Podcast-Markt! Der "Podcast 2025 Report" von Seven.One Audio zeigt signifikanten Wandel in der Zielgruppe

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Jung und weiblich: Hörerinnen unter 30 prägen 2025 den Podcast-Markt

Stetiges Wachstum: Reichweite, Nutzung und Angebot im Podcast-Markt steigen kontinuierlich

Podcast schlägt Radio: Erstmals hören mehr junge Menschen Podcasts als Radio

Werbung wirkt: Podcasts erzielen starke inkrementelle Reichweite, punkten mit hoher Werbeakzeptanz bei einkommensstarken Hörer:innen und sind bei Frauen das Medium mit der höchsten Werbeerinnerung

Unterföhring, 24. Juni 2025. Ursprünglich von Männern dominiert, durchläuft der Podcast-Markt im deutschsprachigen Raum derzeit einen deutlichen Wandel: 2025 sind es vor allem weibliche Hörerinnen unter 30, die den Markt prägen - in Reichweite, Nutzung und Themeninteresse. Das zeigt der neue "Podcast 2025 Report" von Seven.One Audio, dem führenden Podcast-Vermarkter in Deutschland. Besonders beliebt sind bei ihnen die Genres "Comedy", "True Crime" und "Gesellschaft & Kultur" - ein Trend, der sich auch in der Gesamthörerschaft widerspiegelt. Der Einfluss weiblicher Hörerinnen zeigt sich jedoch nicht nur in der jungen Zielgruppe: Über alle Altersgruppen hinweg liegt ihr Anteil an der Gesamtnutzungsdauer mittlerweile bei über 50 Prozent.

Parallel dazu wächst der Podcast-Markt stabil weiter: Die Reichweite steigt besonders bei jüngeren Hörer:innen, während Nutzungsdauer und -frequenz in allen Zielgruppen zunehmen. Und auch auf Angebotsseite boomt der Markt: 2024 wurden knapp 13.000 neue Podcasts veröffentlicht - vor allem zu gesellschaftlichen und kulturellen Themen wie etwa "G Spot" mit Stefanie Giesinger, "Judging Amanda Knox" mit Alexandra Berlin und Khesrau Behroz oder "Justitias Wille - Leben in der Waagschale" mit den "Mordlust"-Hosts Paulina Krasa und Laura Wohlers. Außerdem sprechen Podcasts weiterhin ein besonders junges, gebildetes und einkommensstarkes Publikum an und begleiten sie im Alltag - als echtes Multitasking-Medium werden sie nach wie vor bevorzugt zu Hause bei der Hausarbeit oder unterwegs im Auto und zu Fuß konsumiert.

Alexander Krawczyk, Senior Vice President von Seven.One Audio: "Die aktuelle Datenlage zeigt klar: Podcasts sind heute vor allem jung und weiblich - und relevanter, denn je! Wer das erkennt, kann eine engagierte, meinungsstarke Zielgruppe mitten in ihrem Alltag erreichen. Podcasts sind längst kein Nischenmedium mehr, sondern ein pulsierendes Wachstumsfeld und ein Muss für jede moderne Marketingstrategie. Und eines ist schon sicher: Der Trend, dass junge Frauen den Podcast-Konsum zunehmend prägen und so die Inhalte von morgen maßgeblich mitgestalten, setzt sich auch 2025 weiter fort."

Die wichtigsten Ergebnisse aus dem "Podcast 2025 Report" im Detail:

Der Boom hält an - besonders junge Zielgruppen hören regelmäßig Podcasts! Der Podcast-Markt wächst und erreicht immer mehr Hörerinnen und Hörer. 63 Prozent der 18- bis 49-Jährigen hören inzwischen regelmäßig Podcasts - bei den 18- bis 29-Jährigen sind es sogar 73 Prozent. Zum Vergleich: 2023 lagen die Werte noch deutlich niedriger, bei 32 Prozent (18-49 Jahre) und 43 Prozent (18-29 Jahre). Podcasts haben sich damit fest als Mainstream-Medium etabliert - besonders bei der jungen Generation. (ViewTime Report 2025) Podcasts werden noch häufiger und länger genutzt! Sowohl die tägliche als auch die wöchentliche Hörfrequenz ist in der Gesamtzielgruppe im Vergleich zum Vorjahr erneut gestiegen. Besonders bemerkenswert ist auch der Zuwachs bei der täglichen Hördauer: Von 2023 auf 2024 stieg sie im Durchschnitt von 7 auf 9 Minuten - ein Plus von 28,5 Prozent. Zum Vergleich: 2019 lag die tägliche Nutzung bei gerade einmal 3 Minuten. Damit hat sich die Hördauer innerhalb von fünf Jahren fast verdreifacht. Podcasts sind zudem das einzige Medium, das eine kontinuierlich steigende Nutzungsdauer verzeichnet. Bei Social Media zeichnet sich hingegen eine Sättigung ab. (ViewTime Report 2025) 2025 überholen Podcasts erstmals das Radio bei jungen Hörer:innen! Zum ersten Mal hören mehr 18- bis 29-Jährige Podcasts als Radio. Während Podcasts im Jahr 2024 bereits eine starke Reichweite von knapp 70 Prozent in dieser Zielgruppe erzielten, legen sie 2025 weiter zu und erreichen mittlerweile 73 Prozent. Im Gegenzug verliert das Radio deutlich an Boden - nach über 75 Prozent im Vorjahr liegt die Reichweite nur noch bei 70 Prozent. Damit setzen sich Podcasts als bevorzugtes Audioformat der jungen Generation durch. (ViewTime Report 2025) Podcasts liefern starke inkrementelle Reichweite! Podcasts erschließen Zielgruppen, die TV und Social Media oft nicht erreichen: 45 Prozent der 18- bis 29-Jährigen, die via Social Media nicht erreicht werden, lassen sich gezielt über Podcasts ansprechen. Bei TV sind es sogar 49 Prozent. Fazit: Wer junge Zielgruppen umfassend erreichen möchte, kommt an Podcasts nicht mehr vorbei. (ViewTime Report 2025) Podcasts sind bei einkommensstarken Hörer:innen ein besonders akzeptiertes Werbeumfeld! 82 Prozent der Gesamtbefragten akzeptieren Werbespots in Podcasts, solange die Inhalte kostenlos sind. Bei Hörenden mit einem Haushaltsnettoeinkommen über 4.000 Euro steigt die Zustimmung auf 86 Prozent. Auch thematisch passende Werbung findet hohe Akzeptanz: 71 Prozent der Gesamtgruppe befürworten sie, unter den Hörer:innen mit höherem Einkommen sind es 79 Prozent. Selbst Werbung zu Beginn einer Folge finden 86 Prozent der einkommensstarken Hörer:innen "nicht störend". (b4p trends 2024)

Fokus "Female Reach": Junge Frauen erobern die Podcasts

Podcasts sind heute vor allem jung und weiblich! Was früher als männlich dominiertes Medium galt, wird heute zunehmend von jungen Frauen geprägt: 81 Prozent der 18- bis 29-Jährigen hören regelmäßig Podcasts - 2019 waren es gerade mal 37 Prozent. Zum Vergleich: 68 Prozent der jungen Männer hören 2025 regelmäßig Podcasts. Auch in der Gesamtbetrachtung zeigt sich der Wandel deutlich: Frauen machen inzwischen über 50 Prozent der gesamten Podcast-Nutzungsdauer aus. (ViewTime Report 2025) Giggeln, Gruseln, Gesund-sein - Frauen setzen beim Podcast-Hören klare Prioritäten! Comedy führt die Beliebtheitsskala bei weiblichen Hörerinnen an, dicht gefolgt von True Crime, Gesellschaft & Kultur und Gesundheit & Fitness. (AGMA) Podcasts sind der Kanal mit der höchsten Werbeerinnerung bei Frauen! Über 85 Prozent der Frauen, die Werbung gehört bzw. gesehen haben, erinnern sich an Podcast-Werbung - mehr als bei TikTok oder YouTube. Zudem bewerten sie die Authentizität von Podcast-Werbung im Schnitt 8 Prozent höher als bei Social Media, was vor allem an der engen, vertrauensvollen Bindung zu den Hosts liegt. (Sounds Profitable 2025)

Weiterführende Einblicke und anschauliche Grafiken zum Podcast-Nutzungsverhalten, zur Hörerschaft, zum anhaltenden Marktwachstum sowie zu spannenden Vermarktungsaspekten - etwa der wachsenden Bedeutung von Podcast-Hosts als "People of Trust" - bietet der "Podcast 2025 Report" von Seven.One Audio, der ab sofort auf der Seven.One Audio-Website verfügbar ist.

Original-Content von: Seven.One Audio, übermittelt durch news aktuell