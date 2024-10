Seven.One Audio

Seven.One Audio vermarktet exklusiv den neuen "7 vs. Wild"-Podcast und begleitet damit Deutschlands populärste Reality-Survival-Show beim Einstieg in die Audio-Welt

Unterföhring, 15. Oktober 2024. Wasser finden, Unterschlupf bauen, Feuer machen: Seven.One Audio, die Podcast-Unit von ProSiebenSat.1, sichert sich die exklusiven Vermarktungsrechte für den neuen Podcast zum erfolgreichen Survival-Format "7 vs. Wild". Der Podcast, der von CaliVision GmbH produziert wird, startet heute, 15. Oktober 2024, auf allen gängigen Podcast-Plattformen und somit kurz nach Beginn der vierten "7 vs. Wild"-Staffel. Seven.One Audio begleitet damit Deutschlands populärste Reality-Survival-Show auf YouTube beim Eintritt in das Podcast-Universum und unterstreicht so einmal mehr seine Innovationskraft im digitalen Audio-Markt.

Alexander Krawczyk, Senior Vice President von Seven.One Audio: "Die Erweiterung des erfolgreichsten deutschen YouTube-Formats um einen Podcast mit exklusiven Behind-the-Scenes-Insights eröffnet nicht nur Fans eine spannende neue Plattform, sondern bietet auch Marken neue Wege, eine hochengagierte und begeisterte Zielgruppe über mehrere Plattformen anzusprechen. Durch den zusätzlichen Audio-Kanal können Marken ihre Werbebotschaften nun auch auf auditiver Ebene nativ im Survival- und Outdoor-Themen-Umfeld integrieren - und dadurch ihre digitale Reichweite noch einmal deutlich erhöhen."

Werbekunden haben ab sofort die Möglichkeit, sich mit Host Read Ads im Podcast zu präsentieren. Moderiert wird der "7 vs. Wild"-Podcast von TV-Moderator Steven Gätjen, der die Hörer:innen hinter die Kulissen der Survival-Show mitnimmt und exklusive, nie dagewesene Einblicke gewährt. Fans und Interessierte dürfen sich auf spannende Interviews mit den Teilnehmer:innen und Produzent:innen, bisher unveröffentlichte Geschichten aus der Produktion und Expert:innen-Gespräche zu den psychologischen Aspekten in Extremsituationen freuen. Und das ist noch nicht alles: Im Podcast blickt Steven Gätjen auch auf die Entstehungsgeschichte von "7 vs. Wild" zurück, deckt die wahren Stories hinter den größten Aufregern auf, beleuchtet, wie das Format das Leben der Teilnehmer:innen verändert hat und diskutiert die heißesten Survival- und Bushcraft-Themen.

Fritz Meinecke, Erfinder des Erfolgsformats "7 vs. Wild": "Der neue Podcast ist für all diejenigen, die noch näher dran sein wollen. Mit dem neuen Audio-Format können wir neue spannende Akzente setzen und Themen beleuchten, die in unseren Behind-the-Scenes-Videos auf YouTube bisher nur am Rande erwähnt wurden. Und mit Steven Gätjen haben wir den perfekten Host an Bord, der die fesselnden Geschichten und Erlebnisse der Teilnehmenden und Crew ans Licht bringen wird."

Über das YouTube-Survival-Format "7 vs. Wild"

"7 vs. Wild" ist ein Survival-Reality-Format, das von den deutschen Videoproduzenten Fritz Meinecke, Johannes Hovekamp und Max Kovacs entwickelt wurde. Die ersten beiden Staffeln wurden im November 2021 und 2022 auf YouTube ausgestrahlt und erreichten dort über 200 Millionen Aufrufe, was die Reality-Show zu einem der meistgesehenen Medienereignisse der letzten Jahre in Deutschland macht. Die dritte Staffel, bei der erstmals Teams in die Wildnis geschickt wurden, startete Ende 2023 vor YouTube exklusiv bei Amazon freevee. Die Show war zum Staffelfinale im Januar 2024 die erfolgreichste Serie in Deutschland und im weltweiten Vergleich unter den Top 5 der Inhalte bei Amazon freevee. Die vierte Staffel startete am 1. Oktober 2024 und knüpft direkt an den Erfolg der vorherigen Staffeln an.

Der neue Podcast "7 vs. Wild" ist ab heute, 15. Oktober 2024, unter folgendem Link auf Spotify zu hören: https://open.spotify.com/show/2EkE2tJVp416WNmg6dJVlc

