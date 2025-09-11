Bien-Zenker GmbH

Haus im Kopf, Preis im Blick: Der digitale Hauskatalog von Bien-Zenker setzt Maßstäbe in der Bauplanung

Wer den Wunsch hat, ein eigenes Haus zu bauen, steht oft am Anfang einer Reise voller Fragen, Ideen und Möglichkeiten. Die Bandbreite architektonischer Varianten und gestalterischer Richtungen kennt kaum Grenzen. Daraus resultiert eine sehr große Anzahl von Planungsbeispielen für Einfamilienhäuser, Stadtvillen oder Bungalows. Genau hier setzt Bien-Zenker mit einer wegweisenden Neuheit an: Der digitale Hauskatalog bietet Bauinteressierten erstmals eine maßgeschneiderte Orientierung - individuell auf die eigenen Bedürfnisse und Wünsche zugeschnitten, inspirierend, klar strukturiert, mit Preisinformationen und sofort auf jedem Endgerät von überall aus verfügbar.

Übersicht statt Überforderung

Bauinteressierte suchen einerseits Inspiration, andererseits Orientierung - der digitale Hauskatalog von Bien-Zenker vereint beides: Denn statt unzählige Seiten mit mehreren hundert Hausentwürfen durchzublättern oder zu scrollen, erstellen Bauinteressierte ihren persönlichen, digitalen Katalog einfach online auf www.bien-zenker.de. Mit den Planungsbeispielen, die den individuellen Lebensentwürfen und dem individuellen Geschmack entsprechen. Die Funktionsweise ist so einfach wie effektiv:

Über einen intuitiven Filter wählen Interessierte die für sie passenden Kriterien wie das Hauskonzept, die Wohnfläche und die Dachart. Dementsprechend erscheinen auf der Website nur die Häuser, die dem gewünschten Haustyp entsprechen, beispielsweise nur Einfamilienhäuser mit Satteldach und einer Wohnfläche zwischen 140 und 180 Quadratmetern. Gefällt ihnen die Auswahl, können sie über ein Herzsymbol ihre Favoriten für den digitalen Hauskatalog speichern. Alle geherzten Objekte befinden sich übersichtlich aufgelistet an einem Ort. Sind die Bauinteressierten mit ihrer Auswahl zufrieden, können sie ihren kostenfreien Hauskatalog mit Preisen und vielen weiteren Informationen direkt anfordern.

Interessierte erhalten somit einen persönlichen und individualisierten Katalog, der nur die Hausentwürfe enthält, die ihren Bedürfnissen und Wünschen entsprechen und zuvor von ihnen aktiv ausgewählt wurden. Die erste Preisindikation schafft Vertrauen und ein realistisches Gefühl für den finanziellen Rahmen.

Von der Idee zum Plan: die Vorteile des digitalen Hauskataloges

Der digitale Hauskatalog ist ein multimediales Erlebnis. Er liefert nicht nur innerhalb kürzester Zeit eine persönliche Auswahl an Häusern, sondern ist auch von jedem Gerät aus nutzbar. Egal, ob die Nutzer am Laptop, am Handy oder am Tablet sind: Auf Inspiration haben alle immer Zugriff.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

Persönliche Zusammenstellung relevanter Planungsvorschläge

Erste Preisinformationen für mehr Budgettransparenz

Online, kostenlos und jederzeit anpassbar

Ideal als Gesprächsgrundlage mit Partner, Familie oder Hausberater

Intuitive Nutzung auch ohne Vorkenntnisse

Erste Wohnkonzepte lassen sich gemeinsam weiterdenken - bis aus einer Idee ein konkreter Plan wird. Die Hausberater freuen sich, an diesem Punkt einzusteigen und überall dort zu unterstützen, wo sich noch Fragen oder Wünsche aufgetan haben.

Fazit: Bien-Zenker als Partner für individuelle Lebensräume

Mit dem digitalen Hauskatalog definiert Bien-Zenker den Einstieg in die Hausplanung neu: persönlich, inspirierend, klar strukturiert und mit Preisinformationen. Er bietet Orientierung und schafft eine solide Basis für alle, die ihr Traumhaus Schritt für Schritt gestalten wollen - mit einem Partner, der Individualität in den eigenen Lebensräumen nicht nur verspricht, sondern möglich macht.

Über Bien-Zenker

Die Bien-Zenker GmbH ist einer der führenden Fertighaushersteller Europas und blickt auf eine beeindruckende Unternehmensgeschichte von über 115 Jahren zurück. Mit mehr als 80.000 gebauten Häusern und 800 beschäftigten Mitarbeitern verfügt das mittelständische Unternehmen über umfassende Expertise im Holzfertigbau.

Bien-Zenker bietet deutschlandweit energieeffiziente und individuell gestaltbare Häuser in verschiedenen Baustilen, die im eigenen Werk in Schlüchtern gefertigt werden und höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Das Unternehmen ist zudem als innovativer Branchenführer bekannt, etwa durch ein Bauherrenportal, das Bauherren den Baufortschritt und direkten Kontakt zum Team ermöglicht. Zusätzlich engagiert es sich durch die Teilnahme am Global Compact der Vereinten Nationen seit Ende 2021 besonders für soziale Verantwortung und Umweltbewusstsein.

