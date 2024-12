Lindt & Sprüngli GmbH

75 Jahre Glücksmomente mit LINDOR: Die ikonische Marke feiert Jubiläum

Aachen (ots)

LINDOR, die ikonische Marke von Lindt & Sprüngli, feiert 2024 ihr 75-jähriges Jubiläum. Seit 1949 begeistert LINDOR Generationen von Schokoladenliebhabern weltweit mit ihren zartschmelzenden Kugeln und unvergesslichen Genussmomenten.

Die Entstehungsgeschichte von LINDOR

1949 begann für die Lindt Maître Chocolatiers die Reise zu einem völlig neuen Genusserlebnis. Nach zahlreichen Experimenten entwickelten sie eine Schokolade, die so edel und cremig war, dass sie oft mit flüssigem Gold verglichen wurde. Deshalb setzt sich der Name "LINDOR" aus dem Markennamen "Lindt" und dem französischen Wort "or" für Gold zusammen, um den luxuriösen Genussmoment widerzuspiegeln.

Zunächst als Tafel mit einer knackigen Hülle und zartschmelzender Füllung bekannt, sollte es noch 20 Jahre dauern, bis die heute legendäre LINDOR Kugel geboren wurde. Lindt brachte die Kugel zunächst zu Weihnachten als Baumschmuck heraus - als das Format wieder aus dem Sortiment verschwand, war die Nachfrage der Kunden so groß, dass sie dauerhaft ins Sortiment aufgenommen wurde und sich zu einem der beliebtesten Schokoladenklassiker der Welt entwickelte.

Obwohl sich Design und Form im Laufe der Zeit veränderten, bleibt die Rezeptur bis heute unverändert - und selbstverständlich streng geheim. Heute produziert Lindt über eine Milliarde LINDOR Kugeln jährlich und verkauft diese in fast 100 Ländern.

Exklusiv zum Jubiläum: LINDOR Cheesecake und viele Aktionen

Zum 75. Jubiläum bringt LINDOR eine besondere Limited Edition auf den Markt: LINDOR Cheesecake. Die weißen Schokoladenkugeln sind mit einer verführerischen Cheesecake-Creme gefüllt und erinnern an den beliebten Klassiker, der auf keiner Familienfeier fehlen darf.

Außerdem dürfen sich LINDOR Liebhaber:innen auf verschiedene Aktionen wie dem LINDOR Cube und ein Jubiläums-Gewinnspiel freuen. Im mobilen Pop Up Store bereiten Maîtres Chocolatiers handgemachte LINDOR Kugeln zu, und an einer großen Pick&Mix Bar warten zahlreiche LINDOR Sorten. Ab Mitte Dezember wird der LINDOR Cube im Europapark zu finden sein. Als Dezember-Highlight bietet das große Jubiläums-Gewinnspiel die Chance, beim Kauf eines Aktionsbeutels oder einer Aktionstafel 75 mal 1.000 EUR zu gewinnen.

75 Jahre voller Glücksmomente

Seit 75 Jahren steht LINDOR für unvergleichliche Genussmomente, die für jeden Menschen etwas ganz Besonderes bedeuten können. Ob eine kurze Auszeit vom hektischen Alltag mit der Lieblingssorte oder das Schenken einer speziellen Sorte, um einem geliebten Menschen eine Freude zu machen - LINDOR feiert diese besonderen Augenblicke. Mit einer großen Vielfalt an Sorten - von klassischer Milchschokolade über LINDOR Weiß bis hin zu saisonalen Varianten wie Kokosnuss oder Erdbeer-Sahne - findet jeder seinen Favoriten.

