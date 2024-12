Lindt & Sprüngli GmbH

Lindt spendet 400.000 EUR an "Ein Herz für Kinder"

Aachen (ots)

Freude schenken und Gutes tun - es gibt nichts Schöneres, vor allem an Weihnachten, dem Fest der Nächstenliebe. Deshalb ist es Lindt Deutschland ein spezielles Anliegen, die Hilfsorganisation BILD hilft e. V. "Ein Herz für Kinder" mit 400.000 EUR zu unterstützen. Die Summe stammt aus dem Erlös der Lindt Weihnachtsmänner der exklusiven "Ein Herz für Kinder" Design Edition.

Der einzigartige, glitzernde Mantel und das liebevoll gestaltete Design verleihen dem Lindt Weihnachtsmann eine besonders emotionale Note. Verziert mit niedlichen Symbolen, die den Geist der Weihnacht einfangen, erzählt er Geschichten von Wärme und Geborgenheit. Und erinnert daran, wie wichtig es ist, an seine Mitmenschen zu denken. Denn gerade zur Weihnachtszeit können kleine Gesten einen großen Unterschied machen.

Pro verkauftem Exemplar der Design Edition spendet Lindt 20 Cent an "Ein Herz für Kinder". So kommt der beeindruckende Gesamtbetrag zusammen - und dort an, wo er gebraucht wird. BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder" setzt sich für Chancengleichheit ein und unterstützt sowohl Projekte in Deutschland als auch auf der ganzen Welt, die Kinder und Familien in Not helfen. Die Förderbereiche reichen von Kitas und Schulen über Kinderkliniken und Forschung bis zur Katastrophenhilfe.

Der Lindt Spendenbeitrag wird im Rahmen der Gala "Ein Herz für Kinder" präsentiert, die am 7. Dezember 2024 in Berlin stattfindet. Das ZDF überträgt live.

Original-Content von: Lindt & Sprüngli GmbH, übermittelt durch news aktuell