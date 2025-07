(Mega-)Trends: Gestaltung von Garten und Co.

Bien-Zenker GmbH

Megatrend Individualisierung verändert den Blick aufs Zuhause - Bien-Zenker über neue Freiräume rund ums Haus

Zeiten ändern sich - und Lebensentwürfe sind so flexibel wie nie zuvor. Menschen leben sich aus, nutzen die Optionen, die sie haben und erfüllen sich so viele Wünsche wie selten zuvor. Diese Individualisierung, ein Megatrend in der heutigen Zeit, macht auch vor dem Hausbau nicht halt. Kein Wunder: Handelt es sich doch um einen von mehreren Megatrends, den das Zukunftsinstitut, renommierter Partner für belastbare und anwendbare Zukunftsforschung, ausfindig machte.

Wie sind wir anders als alle anderen? Wie lebe ich mich in meinem Eigenheim aus? Wie schaffe ich es, meinen individuellen Lebensraum zu entwerfen? Bien-Zenker, ein Fertighaushersteller aus dem hessischen Schlüchtern, nimmt sich der Challenge Individualität - am Beispiel der Außengestaltung - an.

Individuell statt uniform: sowohl im Zuhause, als auch im Leben

Angetrieben durch technologische Fortschritte, gesellschaftliche Diversität und neue Freiheitsgrade bei Lebensentscheidungen, streben Menschen immer stärker danach, sich selbst zu verwirklichen, indem sie ihr Leben jenseits vorgegebener Normen definieren. Dabei wählen, gestalten und kombinieren sie selbst. Diese Individualisierung zeigt sich auch in dem Wunsch, anders als alle anderen zu sein - und führt schlussendlich zu neuen Formen des (Zusammen-)Lebens: im Wohnumfeld, im Alltag, im direkten Raum um das eigene Zuhause.

Die klare Trennung von Innen und Außen weicht dabei zunehmend einem ganzheitlichen Verständnis von Wohnraum. Der Außenbereich wird zur Projektionsfläche des eigenen Lebensstils.

Und genau das ist es, was sich der Fertighaushersteller Bien-Zenker zum Ziel gesetzt und seit mittlerweile 115 Jahren bei > 80.000 Häusern durchgeführt hat. Während das Haus in der Vergangenheit oft standardisiert geplant wurde, rücken heute persönliche Vorlieben, Lebensphasen und eigene Ideen stärker in den Fokus. Das zeigt sich besonders in der Art und Weise, wie Gärten, Terrassen, Balkone und Zufahrten gestaltet werden.

Mehr als nur "Garten":

Ob als Rückzugsort, Begegnungsfläche oder Ort der Selbstversorgung - der Außenbereich erfüllt unterschiedliche Funktionen, die eng mit der individuellen Lebenssituation verknüpft sind. Auch bei den Baufamilien von Bien-Zenker zeigen sich ganz unterschiedliche Ideen für den perfekten Außenbereich - individuell, kreativ und voller Leben. Familie Thieme hat sich eine wahre Wohlfühloase im eigenen Garten geschaffen: Ein elegant integrierter Pool, mediterrane Pflanzen und liebevolle Details sorgen für echtes Urlaubsfeeling direkt vor der Haustür.

Ganz anders, aber ebenso einladend, präsentiert sich der Garten von Familie Polok. In ihrem Mehrgenerationenhaus steht das Miteinander im Mittelpunkt - das klare, pflegeleichte Design des Gartens bietet viel Platz für gemeinsame Sonnenstunden auf der großzügigen Terrasse.

Auch Familie Jäger liebt die Zeit draußen. Für sie war wichtig, eine ausgewogene Mischung aus Rückzugsort und Spielfläche zu schaffen - mit einer ruhigen Sitzecke und einer großzügigen Wiese, auf der die Kinder toben können. Besonders stolz sind sie auf ihren geschickt platzierten Grillbereich: Ein ganz neues Lebensgefühl, denn gesellige Grillabende waren in der alten Mietwohnung schlicht nicht möglich.

Familie Bierbaum wiederum setzt auf ein überdachtes Terrassenkonzept - perfekt, um bei jedem Wetter draußen zu sein. Der Grill wird hier regelmäßig angeworfen, vor allem wenn die Freunde der drei Söhne zu Besuch sind. Und es soll noch weitergehen: Eine Außensauna ist bereits in Planung. Ein schönes Beispiel dafür, wie ein durchdachter Außenbereich mit der Zeit wachsen kann - ganz im eigenen Rhythmus.

Ein individuell geplanter Außenbereich mit Bien-Zenker bietet generell eine breite Palette an Optionen. So zum Beispiel ...

Raum für Rückzug und Erholung - z. B. durch überdachte Terrassen, Gewächshäuser oder begrünte Oasen

Platz fürs Zusammenkommen, wie Sitzbereiche, Begegnungszonen oder bewusst gestaltete Wege im Eingangsbereich

Gestaltungsfreiheit, vom naturnahen Garten bis zur modernen Dachterrasse

Nachhaltige Lösungen durch Auswahl regionaler Materialien und ökologische Konzepte

Zukunftsfähigkeit: barrierefreie Zugänge, multifunktionale Nutzflächen und flexible Planung

Architektonische Harmonie, denn Haus und Außenbereich sind aus einem Guss geplant

Flexibilität für die Zukunft: Klug geplante Konzepte lassen sich auch künftig noch sinnvoll erweitern

Bien-Zenker als Partner für individuelle Lebensräume

Der Fertighaushersteller Bien-Zenker weiß seit jeher: Das Leben bleibt nie stehen. Menschen entwickeln sich weiter, wollen Neues ausprobieren, treten in neue Lebensphasen ein oder erfinden sich neu. Der Megatrend der Individualisierung findet nämlich in erster Linie im Kleinen statt - und deshalb ist jedes Bien-Zenker Haus zum einen flexibel, zum anderen individuell. Sie möchten mehr über kreative, individuelle Gestaltung mit Bien-Zenker erfahren? Dann informieren Sie sich hier: Bien-Zenker Außenbereich: https://www.bien-zenker.de/ausstattung/aussenbereich.html

Fazit: Individualität beginnt nicht erst im Haus

Der Megatrend Individualisierung verändert die Art, wie wir wohnen und wie wir unseren Lebensraum verstehen. Bien-Zenker trägt diesem Wandel Rechnung und unterstützt Bauinteressierte dabei, sich nicht nur ein Haus, sondern ein echtes Zuhause zu schaffen. Dazu gehört auch: ein Außenbereich, der genau so ist wie man selbst. Nämlich individuell.

So wird der Außenbereich nicht als Ergänzung gedacht, sondern von Beginn an als Teil des individuellen Lebensraums mitgestaltet. Ob Terrasse, Dachfläche, Hof oder Fassadengestaltung: Baufamilien erhalten Spielraum, um ihre Wünsche sichtbar zu machen und sich selbst zu verwirklichen.

