Danone DACH

Carlos Alcaraz ist neuer globaler Markenbotschafter von YoPRO

Frankfurt am Main (ots)

Im Rahmen einer mehrjährigen Zusammenarbeit wird der mehrfache Grand-Slam-Champion im Tennis, Carlos Alcaraz, im ersten Jahr der Partnerschaft zum neuen "Chief Progress Officer" von YoPRO ernannt.

Dabei wird er seine einzigartige Perspektive auf den Fortschritt nutzen, um Menschen zu inspirieren, ihr eigenes Potential mithilfe der proteinreichen Produkte von YoPRO zu entfalten.

Die High-Protein-Marke YoPRO, Teil des Milchprodukte-Portfolios von Danone, freut sich, ihren neuen globalen Markenbotschafter bekannt zu geben: den mehrfachen Grand-Slam-Champion und Tennis-Weltstar Carlos Alcaraz. Er verkörpert die Werte, die die Marke ausmachen: Leidenschaft, Authentizität und ein unermüdlicher Drang, sich weiterzuentwickeln. Carlos' unerschütterlicher Wille bei einem hart umkämpften Turnierverlauf in Wimbledon beweist, dass echter Fortschritt nicht allein in Trophäen sichtbar wird, sondern vor allem in Ausdauer und Ehrgeiz.

Im ersten Jahr der mehrjährigen Partnerschaft, die sich über die globalen Märkte erstreckt, wird Carlos die Rolle des Chief Progress Officer übernehmen und sich für dafür einsetzen, dass Fortschritt universell ist: Ob man gerade zum ersten Mal die Turnschuhe schnürt oder auf höchstem Niveau an Wettkämpfen teilnimmt - alle sind ständig bestrebt, sich weiterzuentwickeln.

YoPRO - eine weltweit führende Marke in der Kategorie High-Protein-Produkte - bietet ein abwechslungsreiches Sortiment an proteinreichen Produkten. Angereichert mit Magnesium zur Unterstützung der Muskeln[1] und Vitamin B9 zur Verringerung von Müdigkeit[2], sind die Skyrs und Drinks die perfekten Begleiter für einen aktiven Lebensstil. Wie Carlos weiß, liefert ihm YoPRO als Teil seiner Ernährung das nötige Protein, um ihn auf seinem Weg zu unterstützen - von atemberaubenden Aufschlägen bis zu unaufhaltsamen Returns.

Carlos Alcaraz teilte seine Begeisterung und sagte:

"Als Sportler weiß ich, wie wichtig es ist, sich ständig weiterzuentwickeln, egal, was man bereits erreicht hat. Fortschritt ist etwas Persönliches - es geht darum, zu lernen, sich zu verbessern und sich selbst voranzutreiben, ob das nun bedeutet, eine Meisterschaft anzustreben oder einfach jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Ich freue mich, mit YoPRO High Protein weltweit zusammenzuarbeiten, um andere dazu zu inspirieren, Tag für Tag ihre Kraft zu steigern und ihren eigenen Weg zu gehen. Denn jeder, auch ich selbst, ist noch nicht fertig."

Als globaler Botschafter und Chief Progress Officer wird Carlos die Menschen dazu inspirieren, Fortschritt nach ihren eigenen Bedingungen zu definieren - egal ob sie große Ziele verfolgen oder kleine Schritte nach vorne machen. Er wird den Menschen helfen, ihre einzigartige Reise anzunehmen. Alcaraz kennt die Höhenpunkte eines Sieges und die Herausforderungen eines Neuanfangs. In diesen Momenten unterstützt YoPRO seine Muskeln mit Protein[3].

Shuchita Pai, Global Brand Director, kommentierte:

"Wir bei YoPRO sind der Meinung, dass jeder, egal wo er sich auf seinem Weg befindet, den Treibstoff verdient, der ihn auf seinem Weg zum Fortschritt unterstützt. Carlos ist die perfekte Verkörperung dieser Denkweise - er ist jemand, der so viel erreicht hat und dennoch die Idee verinnerlicht hat, dass es immer noch mehr zu lernen gibt. Wir sind stolz darauf, ihn als unseren globalen Botschafter an Bord zu haben und können es kaum erwarten, zu sehen, wie seine neue Rolle als Chief Progress Officer Menschen dazu inspirieren wird, ihre eigenen nächsten Schritte in Richtung Fortschritt zu definieren und zu verfolgen."

Über YoPRO

YoPRO ist eine proteinreiche Molkereimarke von Danone, die auf die Ernährungsbedürfnisse aktiver und gesundheitsbewusster Verbraucher ausgerichtet ist. YoPRO basiert auf den Prinzipien Leistung, Ernährung und funktionellem Nutzen und unterstützt Menschen dabei, ihre Fitness- und Wellnessziele zu erreichen. Mit einer Präsenz in über 25 Ländern spiegelt YoPRO die Mission von Danone wider, so vielen Menschen wie möglich Gesundheit durch Ernährung zu vermitteln, indem wissenschaftliches Know-How mit einem starken Fokus auf Gemeinschaft und Lebensstil kombiniert wird.

Über Carlos Alcaraz

Der Tennisstar Carlos Alcaraz hat sich schnell zu einem der dominantesten und aufregendsten Spieler des Sports entwickelt. Er wurde 2003 in Murcia, Spanien, geboren und wurde im Alter von nur 15 Jahren Profi. Seitdem trainiert er unter dem ehemaligen Weltranglistenersten Juan Carlos Ferrero. Alcaraz ist bekannt für sein hohes Tempo, seine furchtlosen Schläge und seine mentale Stärke. Mit seinem ersten Grand-Slam-Sieg bei den US Open 2022 gelang ihm der Durchbruch auf der Weltbühne und er wurde zur jüngsten Nummer 1 der Welt in der Geschichte der ATP. Seitdem hat er Titel in Wimbledon (2023, 2024) und bei den French Open (2024, 2025) gewonnen. Alcaraz ist außerdem der jüngste Mann, der ein Grand-Slam-Turnier auf allen drei Belägen gewonnen hat, und der erste, der sowohl Nadal als auch Djokovic bei einem Sandplatzturnier besiegt hat, und zwar in zwei aufeinanderfolgenden Spielen in Madrid 2022. Mit mehr als 21 ATP-Titeln hat er bereits einen Lebenslauf vorzuweisen, der es mit den ganz Großen aufnehmen kann. Alcaraz wird weithin als die Zukunft des Herrentennis angesehen und hat sich ein einzigartiges Erbe geschaffen. Abseits des Tennisplatzes hat Alcaraz die Carlos Alcaraz Garfia Foundation ins Leben gerufen, die sich zum Ziel gesetzt hat, das Leben bedürftiger Kinder zu verbessern, indem sie Initiativen zur sozialen Eingliederung, zur Verbesserung der Gesundheit und zur Sensibilisierung für die Probleme der am meisten gefährdeten Kinder unterstützt. Für die neuesten Informationen folgen Sie @carlitosalcarazz auf Instagram und finden Sie weitere Informationen über seine Stiftung unter: fundacionalcaraz.org.

[1] Magnesium trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei.

[2] Vitamin B9 (Folat) trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.

[3] Proteine tragen zur Erhaltung und zu einer Zunahme von Muskelmasse bei.

Original-Content von: Danone DACH, übermittelt durch news aktuell