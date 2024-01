Joyn

Hummels, Trymacs, Podolski, Alisha Lehmann, Knossi, Boateng. Die "Baller League" startet am Montag live auf Joyn und ProSieben MAXX

München (ots)

Anpfiff für eine völlig neue Art des Fußballs. Die von Weltmeister Mats Hummels und Lukas Podolski initiierte "Baller League" feiert am Montag, 22. Januar, Premiere. Joyn und ProSieben MAXX sind live dabei, wenn der Ball rollt. Mit dieser Aufstellung startet "ran" in die erste Saison der "Baller League". Moderatorin Lisa Hofmann, Moderator Christian Düren und Field-Reporter Aaron Troschke berichten live aus der "Motorworld" in Köln. Kommentiert werden die Partien von Corni Küpper, Tobias Schimon und Flo Hauser. In der "Baller League" treten zwölf Teams an elf Spieltagen gegeneinander an. Sechs gegen sechs. Schneller, intensiver Fußball auf dem Kleinfeld. Fußballstars wie Weltmeister Christoph Kramer, Kevin-Prince Boateng, Max Kruse oder Alisha Lehmann und Streaming-Größen wie Gamerbrother, Tisi Schubech, Knossi oder Trymacs coachen als Kapitäne ihr Team und können sich auch selbst einwechseln. Der Meister wird in einem "Final Four"-Turnier Anfang April ermittelt. Joyn zeigt den 1. Spieltag der "Baller League" am 22. Januar live ab 19:20 Uhr. ProSieben MAXX überträgt jeden Montag das Top-Spiel des Tages um 20:15 Uhr.

