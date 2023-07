Joyn

"The Voice Rap by CUPRA" kommt im Herbst auf Joyn: Kool Savas und Dardan wollen den #TVOG-Coaches den Sieg wegschnappen

Bild-Infos

Download

München (ots)

Ganz neu. Ganz fresh. Kool Savas und Dardan fordern als Coaches von "The Voice Rap by CUPRA" die #TVOG-Coaches Shirin David, Ronan Keating, Giovanni Zarrella und Bill und Tom Kaulitz zum Rap-Battle heraus: Das beste Talent aus dem neuen "The Voice"-Spin-Off zieht ins Halbfinale von "The Voice of Germany" ein und kann die 13. Staffel von Deutschlands erfolgreichster Musikshow sogar gewinnen.

Dardan: "'The Voice' hat verstanden, dass Rap die Stimme der Jugend ist. Und jetzt bieten wir mit 'The Voice Rap by CUPRA' eine einzigartige Plattform für junge, freshe Talente, die unsere Kultur representen und voranbringen."

Kool Savas: "Ich hab' zu meiner Frau immer gesagt: Wenn ich mal in einer TV-Sendung mitmache, dann soll es 'The Voice' sein! Wir sind große Fans und gucken die Show immer. Dass es jetzt 'The Voice Rap' gibt, find ich geil und dass ich einer der beiden Coaches sein darf, ist für mich ein Riesending!"

Die Dreharbeiten für "The Voice Rap by CUPRA" starten Ende Juli. Im Herbst kommt das "The Voice"-Spin-Off acht Wochen lang immer parallel zur ProSieben-Ausstrahlung von #TVOG im TV - und schon eine Woche vorher exklusiv auf Joyn.

Tickets für die Aufzeichnungen gibt es unter https://tvtickets.de/info.php?show=TVOG-RAP

Produziert wird "The Voice Rap by CUPRA" von Bildergarten Entertainment, Original Format by ITV Studios Netherlands. Als Partner des Formats konnte die Automobilmarke CUPRA gewonnen werden.

Über Joyn

Auf Joyn kommt das Beste zusammen: Fernsehen, wie man es kennt, und Streaming, wie man es nie mehr missen möchte. Easy eingerichtet, aber schwer wieder wegzudenken. Weil Joyn einfach keine Wünsche offenlässt:

Joyn bietet ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen.

Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Tassilo Raesig und René Sahm und ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE.

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell