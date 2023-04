Joyn

Titelverteidigung der Streamer-Buddies, großer Genuss auf kleinen Löffeln und nostalgische Kultserien - die Highlights im Mai auf Joyn und bei Joyn PLUS+

Bild-Infos

Download

München (ots)

Während der Frühling noch Anlaufschwierigkeiten hat, steht Joyn bereits mit vielfältigen Entertainment-Highlights in den Startlöchern. Der Streamer-Battle geht in die zweite Runde: Am 6. Mai 2023 ab 18:00 Uhr treten die Duos Trymacs und AmarTV sowie OttoBulletproof und Starletnova in der großen Live-Show "Teammates" auf Joyn gegeneinander an. "An den Herd, fertig, los" heißt es ab 3. Mai 2023 in der elften Staffel von "The Taste" mit wöchentlich neuen Folgen auf Joyn und einer exklusiven Preview immer zuerst bei Joyn PLUS+. Zusätzlich sorgt Joyn im Mai mit zwei Serien-Highlights für echte Nostalgiemomente: die Staffeln drei bis sechs von "Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu" ab 1. Mai 2023 sowie alle Staffel des amerikanischen "Stromberg"-Vorbildes "The Office" ab 15. Mai 2023 kostenlos auf Joyn.

"Teammates", die spannende Live-Show am Samstag, 6. Mai 2023, ab 18:00 Uhr live und kostenlos auf Joyn und anschließend auf Abruf exklusiv auf Joyn

Welches Duo hat den größeren Siegeswillen? Am 6. Mai 2023 ab 18:00 Uhr verteidigen die Gastgeber Trymacs (3.300.000 Abonnent*innen auf Twitch) und AmarTV (1.500.000 Abonnent*innen auf Twitch) ihren Titel in der großen Live-Show "Teammates" auf Joyn. Ihre neuen Gegner*innen haben es in sich und sind heiß auf den Sieg: Fallschirmjäger, American-Football-Spieler, YouTuber und Survival-Trainer Ottogerd Karasch aka OttoBulletproof (470.000 Abonnent*innen auf YouTube) und die erste Kandidatin der Spielshow, die deutsche Streamerin Starletnova (240.000 Abonnent*innen auf Twitch). In insgesamt 15 abwechslungsreichen Spielen müssen die Teams ihre Sportlichkeit, Intelligenz und ihr Geschick unter Beweis stellen. Moderator Steven Gätjen führt durch den Abend, Holger Pfandt kommentiert das große Spektakel. Auf die Gewinner*innen wartet eine Siegprämie in Höhe von 30.000 Euro für den guten Zweck. Welches Duo beweist mehr Durchhaltevermögen und wird "Teammates" für sich entscheiden?

"The Taste", Staffel 11 mit neuen Juroren und alten Bekannten ab 3. Mai 2023 auf Joyn und in SAT.1 sowie eine Preview sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung immer zuerst exklusiv bei Joyn PLUS+

Manchmal braucht man eine zweite Chance: In der SAT.1-Kochshow "The Taste" kochen Talente, die schon großartige Genüsse auf kleine Löffel gezaubert haben, aber nicht gewinnen konnten, um ihre zweite Chance. Wer kocht sich nochmal ins gleiche Team? Und wer überzeugt den Neuzugang in der Jury? Sternekoch Nelson Müller war letztes Jahr Gastjuror in der Jubiläumsstaffel von "The Taste" und komplettiert ab Mai die Jury rund um Alexander Herrmann, Alexander Kumptner und Tim Raue. Die elfte Staffel "The Taste" startet am Mittwoch, 3. Mai 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Wie gewohnt können sich Fans über eine exklusive Preview der nächsten Folge sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung immer zuerst exklusiv bei Joyn PLUS+ freuen.

Die Sport-Highlights im Mai kostenlos auf Joyn

Auch für Sportfans hat der Mai einiges zu bieten. Am 8. Mai 2023 startet die 106. Ausgabe des Giro d'Italia: Das dreiwöchige Grand-Tour-Radetappenrennen beginnt in Fossacesia Marina und endet am 28. Mai 2023 in Rom. Die ganze Tournee wird im Eurosport-Livestream kostenlos auf Joyn übertragen. Für eine Erfrischung sorgt, neben den sonntäglichen Playoff-Spielen der NHL im ProSieben Maxx-Livestream, die Eishockey-WM 2023 der Herren vom 12. bis 28. Mai 2023 im finnischen Tampere und im lettischen Riga - alle Spiele sind im SPORT1-Livestream auf Joyn zu verfolgen. Dann steht noch das Fußballpokalfinale der Frauen in Köln an. Am Donnerstag, den 18. Mai 2023, kämpfen der VfL Wolfsburg und der SC Freiburg um den Pokalsieg 2023 - ab 16:45 Uhr im ARD-Livestream auf Joyn. Freund*innen des guten Motorsports aufgepasst: Die Traditionsrennserie DTM startet am 26. Mai 2023 in Oschersleben in die Saison 2023. Alle Rennen können live und kostenlos im ran-Livestream auf Joyn verfolgt werden. Abschließend heißt es im Mai Matchball! Die French Open starten am 28. Mai 2023 in Paris. Das Damen-Finale wird am Samstag, 10. Juni 2023, gespielt, das Herren-Endspiel am Sonntag, 11. Juni 2023. In der Woche vor dem Turnier, von 22. bis 26. Mai 2023, wird die Qualifikation ausgetragen. Alle Spiele laufen kostenlos im Eurosport-Livestream auf Joyn

Weitere Highlights im Mai auf Joyn und bei Joyn PLUS+

Für echte Frühlingsgefühle trotz Regen-Blues sorgen die Highlights im Mai auf Joyn und bei Joyn PLUS+. David Hasselhoff und Pamela Anderson erwecken sonnige Beachvibes in ihren kultigen, knallroten Badesachen: Nach der Rückkehr der Kultserie "Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu" mit den ersten beiden Staffeln auf Joyn im April, erweitert Joyn die Serie nun um die Staffel drei bis sechs - ab 1. Mai 2023 kostenlos auf Joyn. Das Thema Finanzen ist tabu? Von wegen! In der zweiten Staffel von "Über Geld spricht man doch!" brechen elf Familien aus verschiedenen Gehaltsklassen das Tabuthema auf und legen ihre monatlichen Einnahmen und Ausgaben offen. Mit von der Partie ist Modeunternehmerin und Reality-Persönlichkeit Claudia Obert - ab 4. Mai 2023 mit wöchentlich einer neuen Folge bei Kabel Eins und Joyn sowie einer exklusiven Preview sieben Tage vor TV-Ausstrahlung immer zuerst bei Joyn PLUS+. God save the King! Am Samstag, 6. Mai 2023, wird Charles III. in der Westminster Abbey zum König des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland gekrönt - "SAT.1 Das ist die Krönung!" mit Vorberichten, Interviews und der Krönung selbst ab 9:30 Uhr im SAT.1-Livestream auf Joyn. Die Crème de la Buttercreme von Deutschlands Back-Elite konkurriert ab 14. Mai 2023 in der neuen Staffel von "Das große Backen - Die Profis" um den goldenen Cupcake und 10.000 Euro Preisgeld - wöchentlich eine neue Folge auf Joyn sowie eine exklusive Preview immer sieben Tage vor TV-Ausstrahlung bei Joyn PLUS+. "So etwas wie einen angemessenen Witz gibt es nicht. Deshalb nennt man ihn ja auch Witz." Auf diesen und viele weitere legendäre Sprüche des dusseligen Abteilungsleiters Michael Scott (Steve Carell) können sich Fans von "The Office" ab 15. Mai 2023 freuen - Staffel eins bis neun kostenlos auf Joyn. Ein weiteres Serienhighlight im Mai: die dritte Staffel von "The Bold Type" ab 24. Mai 2023 mit wöchentlich zwei neuen Folgen auf Joyn und der ersten Folge als Preview sieben Tage vor TV-Ausstrahlung bereits ab 17. Mai 2023 kostenlos auf Joyn.

Über Joyn

Auf Joyn kommt das Beste zusammen: Fernsehen, wie man es kennt, und Streaming, wie man es nie mehr missen möchte. Easy eingerichtet, aber schwer wieder wegzudenken. Weil Joyn einfach keine Wünsche offenlässt:

Joyn bietet ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform.

Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen.

Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Tassilo Raesig und René Sahm.

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell