So spektakulär kann deutscher Fußball sein! Joyn versammelt für das Live-Event "Der große Kick" am 29. Dezember die Streaming-Prominenz in der Lanxess-Arena

Das Beste kommt zum Schluss: Kurz vorm Jahreswechsel lässt Joyn die erfolgreichsten Streamer Deutschlands live in der Kölner Lanxess-Arena am 29. Dezember 2022 bei "Der große Kick" gegeneinander antreten. Als Kapitäne wollen unter anderem Trymacs (3,2 Mio. Abonnent*innen auf Twitch), MckyTV (1,3 Mio. Abonnent*innen auf Twitch), Fritz Meinecke (2,7 Mio. Abonnent*innen auf YouTube), Marc Eggers (520.000 Abonnent*innen auf YouTube), Amar (1,5 Mio. Abonnent*innen auf Twitch) und Rewinside (1,7 Mio. Abonnent*innen auf Twitch) ihre Teams jeweils zum Sieg führen. Auf dem Weg zum Pokal gilt es, mehrere Spielrunden für sich zu entscheiden. Welches Team brilliert mit Geschick und Durchhaltevermögen und holt sich den Sieg?

Der Ablauf: Insgesamt starten sechs Mannschaften in den Wettbewerb. Die Auslosung erfolgt am 22. Dezember 2022 auf Trymacs Twitch Kanal. Dann wird entschieden, in welchen Konstellationen Größen wie Dennis und Benni Wolter (1,4 Mio. Abonnent*innen auf YouTube), GamerBrother (1 Mio. Abonnent*innen auf YouTube), Pietro Lombardi (2 Mio. Abonnent*innen auf Instagram) und Sascha Huber (1,6 Mio. Abonnent*innen auf YouTube) aufeinandertreffen. Das anschließende Turnier wird in insgesamt 14 Spielen und einem spektakulären Finale ausgetragen. Es gilt, jede einzelne Spielrunde für sich zu entscheiden, mit Spielregeln, die die Stars an ihre Grenzen bringen. Moderiert wird das Sport-Highlight von Marc Gebauer, als Field-Reporter berichtet kein geringerer als Streamer-Größe MontanaBlack (über 4,8 Mio. Abonnent*innen auf Twitch) direkt vom Geschehen, Kommentator des Abends ist Konni Winkler.

Joyn überträgt das Sport-Spektakel "Der große Kick" am 29. Dezember 2022 ab 17:00 Uhr live und kostenlos im Rahmen einer exklusiven Partnerschaft mit MediaTotal. Wer live in der Lanxess-Arena dabei sein möchte, kann sich Tickets für "Der große Kick" auf www.eventim.de, an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet unter www.lanxess- arena.de oder www.facebook.de/lanxessarena sichern.

