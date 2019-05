DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung

9. Mai

19 Uhr: "Judenplatz 1010" - Timothy Snyder hält "Rede an Europa" in Wien

Zum Europatag hält der US-amerikanische Historiker Timothy Snyder um 19 Uhr am Judenplatz in Wien eine Grundsatzrede, die auch via Live-Stream (via http://www.erstestiftung.org/de/200/) und danach als Clip abrufbar ist.

"Warum sind Werte und Normen essenziell? Wie leben wir ein ,Nie wieder' in dieser fragilen Zeit? " - diese Fragen ziehen sich durch Snyders Ansprache, die zugleich den Auftakt zur Eröffnung der Wiener Festwochen am 10. Mai darstellt. Snyder lehrt an der Universität Yale und ist Permanent Fellow am Institut für die Wissenschaften vom Menschen in Wien.

Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt und dauert ca. eine Stunde; Achtung: keine Sitzgelegenheiten.

Initiiert von der ERSTE Stiftung wird ab 2019 jährlich anlässlich des Europatags eine öffentliche Vorlesung am Judenplatz abgehalten. Die Veranstaltung ist eine Kooperation der Wiener Festwochen, der ERSTE Stiftung und des Instituts für die Wissenschaften vom Menschen.

Als "Tipping Point Talk 02: NORMATIVITY" fügt sich die Premiere der "Rede an Europa" heuer in die Veranstaltungsreihe "Tipping Point Talks" der ERSTE Stiftung mit vier hochkarätigen RednerInnen ein. Diese ist der Beitrag der ERSTE Stiftung zum Jubiläum 200 Jahre Sparkassen im Jahr 2019 in Österreich. Als Kuratorin der Reihe fungiert Verena Ringler.

