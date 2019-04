Getränke-Pionier Peter Kowalsky definiert Erfrischung neu / FLASH belebt natürlich, ohne Koffein

INJU GmbH

Mit BIONADE hat Peter Kowalsky einst den Maßstab für natürliche Erfrischung gesetzt. Seine jüngste Kreation FLASH by INJU geht noch einen Schritt weiter. Das Getränk erfrischt nicht nur den Körper, sondern auch den Geist - und das ebenfalls auf gänzlich natürliche und nicht-aufputschende Weise. Denn FLASH belebt natürlich ohne Koffein, dafür mit bioaktivem Q10, Pflanzenextrakten und Vitaminen. Diese neuartige Wirkung trifft auf einen unverwechselbaren Geschmack: fruchtig, prickelnd, scharf. FLASH wird klima- und wasserneutral produziert und ist unter www.inju.com/flash sowie bei ausgewählten Getränkehändlern erhältlich.

Pünktlich zum Sommer sorgt FLASH by INJU, die jüngste Kreation von Getränke-Pionier Peter Kowalsky, für Erfrischung - aber nicht nur das. Der einzigartige Geschmack von FLASH wird ergänzt um eine neuartige Wirkweise, denn FLASH belebt natürlich. Vollkommen frei von Koffein und anderen Aufputschern, setzt FLASH als Erfrischungsgetränk auf bioaktives Q10 sowie auf Pflanzenextrakte und Vitamine. Basierend auf der Idee "Die Natur macht Dein Licht an", hilft FLASH überall da, wo geistige Präsenz gefragt ist - aber eben auf natürliche Weise. "FLASH ist die Alternative zum Energy Drink und zu Kaffee, denn wir setzen damit auf die Intelligenz der Natur, nicht auf künstliche Wachmacher und Koffein", erklärt Peter Kowalsky. "Da geht dann wirklich DEIN Licht an und nicht irgendein Licht - wie bei Koffein oder Taurin -, das in Deinen Kopf strahlt und sich vielleicht gar nicht wieder ausschalten lässt."

Und der Geschmack? Der ist fruchtig, prickelnd, scharf. Dafür sorgen Maracuja, Grapefruit und Zitrone in Kombination mit Ingwer, Kurkuma und Pfeffer - und Kohlensäure. FLASH ist vegan und kommt mit wenig Zucker aus. "Als Braumeister erschaffe ich schon immer aus den hochwertigsten und natürlichsten Zutaten gute Produkte", so Kowalsky. "Mit FLASH habe ich jetzt ein Getränk gemacht, das nicht nur gut schmeckt, sondern zusätzlich auch noch gut tut."

FLASH ist eine Originalrezeptur von Peter Kowalsky. Als Öko-Pionier übernimmt er erneut Verantwortung für die Umwelt-Effekte der Getränkeproduktion. FLASH wird deshalb klima- und wasserneutral hergestellt. CO2- und Wasserverbrauch der Produktion sind auf ein Minimum reduziert, der unvermeidbare Rest wird in zertifizierten Klimaprojekten in Kenia und Laubbaumpflanzungen rund um Hamburg ausgeglichen. FLASH wird in einer 200ml-Mehrwegflasche angeboten.

FLASH ist online unter www.inju.com/flash sowie bei ausgewählten Getränkehändlern erhältlich. Mehr Infos unter www.inju.com/flash.

Über Peter Kowalsky

Der Diplom-Braumeister und Lebensmitteltechnologe Peter Kowalsky entwickelte zusammen mit seinem Stiefvater Dieter Leipold Mitte der 1990er-Jahre die BIONADE. Ab 1997 war Peter Kowalsky Geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens BIONADE, verantwortlich für Forschung, Entwicklung, Marketing und Vertrieb. 2012 überließ die Gründerfamilie um Peter Kowalsky das Unternehmen BIONADE dem Lebensmittelkonzern Oetker, der sich einige Jahre zuvor über Anteile eines Mitgesellschafters in den Familienbetrieb eingekauft hatte. Heute entwickelt Peter Kowalsky im Rahmen seines Start-Ups INJU gesunde und nachhaltige Produkte und Konzepte. Als Speaker engagiert sich Peter Kowalsky für eine konstruktive Fehlerkultur und Naturverbundenheit im Wirtschaften.

