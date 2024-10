Sven Lorenz GmbH

Schlüssel zum Erfolg - Experte verrät, wie Unternehmer ihr Vermögen wirklich aufbauen

Ständige Marktschwankungen und wirtschaftliche Unsicherheiten machen es schwer, große Vermögen zu entwickeln. Daher stehen viele Unternehmer vor der Frage, wie sie ihr Vermögen nachhaltig aufbauen können. Dabei suchen sie nach Wegen, ihre Finanzen zu sichern und zu vermehren, ohne unnötige Risiken einzugehen.

Jedem Unternehmer sollte bewusst sein, dass die einzige Ressource seiner finanziellen Zukunft das eigene Unternehmen ist. Wer die richtigen Strukturen schafft, kann nicht nur das Unternehmenswachstum sichern, sondern auch Kapital für den persönlichen Vermögensaufbau freisetzen. Nachfolgend lesen Sie, wie Unternehmer ihr Vermögen wirklich aufbauen.

Herausforderungen im Vermögensaufbau: Häufige Fehler und wie Unternehmer sie vermeiden können

Sei es aufgrund von wirtschaftlichen Unsicherheiten oder allgemeinen Herausforderungen - vielen Unternehmern fällt es aktuell schwer, Vermögen aufzubauen. Viele von ihnen sind sich nicht bewusst, dass der Aufbau ihres Vermögens vollständig in ihrer eigenen Verantwortung liegt und entscheidend für eine finanziell stabile Zukunft ist - insbesondere nach ihrer aktiven Karriere. Dadurch fehlen ihnen oft klare Ziele und durchdachte Vermögensplanungen, um diese Stabilität zu erreichen. Zudem lassen sich viele Unternehmer von den Unsicherheiten der Märkte leiten, anstatt aktiv ihre Finanzstrategie zu gestalten und so die Kontrolle über ihre finanzielle Zukunft zu übernehmen.

Der erste Schritt ist also, sich selbst mit dem Vermögensaufbau auseinanderzusetzen. Allerdings gibt es dabei einige Fehler, die Unternehmer häufig begehen und die vermieden werden sollten. Beispielsweise besteht ein häufiger Fehler in der Annahme, dass das Unternehmen lediglich als Garant für das aktuelle Einkommen dient. Dabei wird aber übersehen, dass das Unternehmen auch eine wertvolle Ressource für den langfristigen Vermögensaufbau sein kann.

Vielen Unternehmern fehlen zudem klare Strukturen, die es ihnen ermöglichen, Gewinne steuerlich optimiert aus dem operativen Geschäft zu entnehmen. Ohne solche Strukturen bleibt viel Potenzial ungenutzt. Zusätzlich treffen Unternehmer oft suboptimale Investmententscheidungen, indem sie beispielsweise in Fonds oder ETFs investieren, ohne eine klare Strategie oder Ausrichtung auf ihr Vermögensziel zu haben. Solche Investitionen mögen kurzfristig sinnvoll erscheinen, tragen jedoch langfristig wenig zur Erreichung der angestrebten finanziellen Stabilität bei.

Strukturen schaffen: Wie Unternehmer ihr Unternehmen als Vermögensquelle nutzen und absichern

Das Unternehmen ist der Dreh- und Angelpunkt eines jeden Unternehmers, um sein Vermögen aufzubauen und zu schützen. Um das Unternehmenswachstum langfristig zu sichern und gleichzeitig Kapital für den persönlichen Vermögensaufbau freizusetzen, sollten Unternehmer daher konkrete Strukturen etablieren. Beispielsweise hilft eine sichere gesellschaftliche Rahmenbedingung dabei, Haftungsrisiken zu minimieren und schafft damit Stabilität.

Zusätzlich sollten Unternehmer ihr Unternehmen gezielt am eigenen finanziellen Ziel ausrichten. Diese Neuausrichtung kann zu völlig neuen Kapitalströmen, weiteren Einkommensquellen, Zielgruppen und höheren Margen führen, und manchmal resultieren daraus sogar gänzlich neue Geschäftszweige. Wichtig ist auch die Zusammenarbeit mit Partnern, die alle wichtigen Bereiche abdecken - von der Zielsetzung und Unternehmensstrukturierung bis hin zur individuellen Vermögensplanung. Ein Partner, der steuerliches Know-how, strategisches Denken und Investment-Expertise vereint, kann dabei helfen, den Unternehmer optimal zu begleiten und den Vermögensaufbau bestmöglich zu unterstützen. So bleibt der Unternehmer auf Kurs und hat einen starken Sparringspartner an seiner Seite.

Ganz ohne Risiko: So können Unternehmer ihr Vermögen gegen unvorhergesehene wirtschaftliche Veränderungen schützen

Um sich ohne unnötige Risiken vor unvorhersehbaren wirtschaftlichen Veränderungen zu schützen, gibt es für Unternehmer einige kluge Strategien. Eine Möglichkeit ist die Gründung einer vermögensverwaltenden Gesellschaft, die das Kapital vom operativen Geschäft trennt und so das Vermögen besser absichert. Ebenso wichtig ist es, die Gewinne des Unternehmens steuerlich optimal zu nutzen, um finanzielle Mittel effizient einzusetzen und Verluste zu vermeiden. Während der Vermögensaufbau- und Verbrauchsphase sollten zudem durchdachte Investmentstrategien eingesetzt werden, die langfristig auf das finanzielle Ziel abgestimmt sind. Auch bewährte Modelle wie Stiftungen oder Vereine können helfen, das Vermögen zu schützen - etwa durch Erbregelungen oder Absicherungen vor dem Zugriff Dritter. Diese Strukturen schaffen Stabilität und Flexibilität, gerade in unsicheren Zeiten.

Über Sven Lorenz:

Sven Lorenz ist der Gründer und Geschäftsführer der Sven Lorenz GmbH. Er hat mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Unternehmensgestaltung, Vermögensplanung und -entwicklung. Sein Wissen gibt er Unternehmern weiter und hilft ihnen, ihr Unternehmen langfristig optimal zu strukturieren sowie genügend Kapital für den persönlichen Vermögensaufbau zu erwirken. Mehr Informationen unter: https://sven-lorenz.com/

