TV-Duell bei WELT TV mit stärkster Gesamtreichweite und historischen Bestwerten beim Marktanteil in der Primetime

Berlin (ots)

Es war das am kontroversesten diskutierte TV-Duell aller Zeiten: Am gestrigen Donnerstag, den 11. April, traten bei WELT TV die Thüringer Spitzenkandidaten Mario Voigt (CDU) und Björn Höcke (AfD) in einem Live-Duell gegeneinander an. Moderiert wurde die Sendung von WELT TV-Chefredakteur Jan Philipp Burgard und WELT TV-Chefmoderatorin Tatjana Ohm.

Das Duell war mit einer Sehbeteiligung von 1,026 Millionen beim Gesamtpublikum die reichweitenstärkste Primetime-Sendung von WELT TV aller Zeiten. Bei den 14- bis 59-Jährigen wurden 5,9 Prozent Marktanteil erreicht, in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sogar 6,2 Prozent. Diese starken Marktanteile hat der Sender noch nie zuvor mit einer 20.15 Uhr Sendung erreicht. WELT TV lag während des TV-Duells im Senderranking sowohl insgesamt als auch in den werberelevanten Zielgruppen auf Platz 6.

Die direkt nachfolgende Analyse des Duells mit Robin Alexander (stellv. Chefredakteur, DIE WELT), Mariam Lau (Redakteurin, Die Zeit), Beatrice Achterberg (Redakteurin, Neue Zürcher Zeitung) und Alisha Mendgen (Korrespondentin, Redaktionsnetzwerk Deutschland), die um 21:30 Uhr startete und gegen 22:15 Uhr zu Ende war, erreichte mit 3,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen ebenfalls einen deutlich überdurchschnittlichen Wert.

Der Tagesmarktanteil von WELT TV war mit 2,3 Prozent bei den 14 bis 59-Jährigen bzw. 2,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen entsprechend überdurchschnittlich. Das war der stärkste Tagesmarktwert seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs am 27. Februar 2022 (damals ebenfalls mit 2,3 bzw. 2,8 Prozent).

WELT TV-Chefredakteur Jan Philipp Burgard: "Das TV-Duell zwischen Mario Voigt und Björn Höcke hat zwei Dinge gezeigt: Das Interesse der Menschen ist groß, sich im Rahmen einer direkten politischen Auseinandersetzung im Fernsehen eine Meinung zu bilden. Und: Es ist journalistisch sinnvoll, auch Politiker, deren Überzeugungen man ablehnt, durch kritische Fragen und Fakten herauszufordern."

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV / TV-Zeitintervall; Konvention; Paketnummer: 13292 vom 12.04.2024

Original-Content von: WELT Nachrichtensender, übermittelt durch news aktuell