WELT Nachrichtensender

1,8 Prozent Marktanteil - WELT 2023 erneut auf Rekordniveau

Berlin (ots)

Das gemeinsam vermarktete Angebot von WELT TV und N24 Doku bestätigte 2023 den Rekord-Marktanteil von 1,8 Prozent aus dem Vorjahr beim werberelevanten Publikum der 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauer (E14-59: 1,7 Prozent und damit ebenfalls stabil zum historischen Bestwert des Vorjahres).

WELT TV erzielte einen Jahresmarktanteil von 1,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen (2022: 1,3 Prozent). N24 Doku erreichte mit 0,6 Prozent Marktanteil den bisher stärksten Jahreswert seit Bestehen. Zum Vorjahr bedeutet das für den Dokumentationssender eine Marktanteilssteigerung um 30 Prozent. Die durchschnittliche Verweildauer bei N24 Doku kam mit 22 Minuten auf einen neuen Spitzenwert (2022: 20 Minuten).

Höchste Netto-Reichweite innerhalb der dritten und vierten Sendergeneration

Mit durchschnittlich 4,618 Millionen Einschaltern pro Tag beim Gesamtpublikum ab 3 Jahre war WELT insgesamt auch 2023 das Angebot mit der höchsten Netto-Reichweite innerhalb der dritten und vierten Sendergeneration.

Überdurchschnittliches Interesse an der Nachrichtenberichterstattung

Die Daytime bei WELT TV mit der werktäglichen 14-stündigen Livestrecke von 6 bis 20 Uhr erreichte mit 1,5 Prozent Marktanteil (E14-49) erneut einen überproportionalen Marktanteil (E14-59: 1,5 Prozent). Auf die Nachrichtenberichterstattung entfielen 2023 mehr als 3200 Stunden Sendezeit. Darüber hinaus wurden zahlreiche WELT Spezials und WELT Talks zu aktuellen Themen ausgestrahlt, die zusammen mehr als 160 Stunden Sendezeit ausmachten.

Den stärksten Tagesmarktanteil im Jahr 2023 erzielte der WELT TV am 24. Juni - dem Tag des Putschversuchs in Russland durch die Wagner-Gruppe mit 2,4 Prozent Marktanteil (E14-49). Die Live-Sendung "Machtkampf in Russland: Wagner-Söldner rebellieren gegen Putin" um 14 Uhr war gleichzeitig die Sendung mit der höchsten Sehbeteiligung beim Gesamtpublikum in diesem Jahr mit durchschnittlich 0,355 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Die meisten Netto-Seher pro Tag (ab 3 Jahren) hatte der Newssender mit 5,247 Millionen am 8. Oktober, einen Tag nach dem Angriff auf Israel durch die Terrororganisation Hamas und gleichzeitig der Sonntag mit den Landtagswahlen in Bayern und Hessen.

Rekordmonate Juni bis August mit 2,0 Prozent Marktanteil für WELT gesamt

Die Monate Juni bis August waren mit durchschnittlich 2,0 Prozent Marktanteil die stärksten Monate des Jahres für WELT (E14-49). WELT TV kam in den drei Monaten auf 1,4 Prozent Marktanteil, N24 Doku erreichte im Juni und Juli jeweils 0,6 Prozent und im August einen neuen Monatsrekord mit 0,7 Prozent Marktanteil.

WELT mit Dokumentationen und Reportagen am Abend so stark wie noch nie

Die im Timeshift vermarkteten Dokumentationen und Reportagen in der Prime Time und Late Prime erreichten 2023 bei WELT und N24 Doku neue Spitzenmarktanteile. In der Prime Time von 20 bis 23 Uhr erzielte WELT mit einem Marktanteil von 1,1 Prozent einen neuen Jahresrekord, in der Late Prime von 23 bis 1 Uhr wurde mit 2,0 Prozent Marktanteil der bisherige Bestwert aus den Jahren 2016 und 2020 wiederholt (E14-49).

WELT Kanäle auf YouTube: Mehr als 3,5 Millionen Abos weltweit und fast eine Milliarde Video-Views

Mit seinen vier deutschsprachigen WELT-Kanälen (WELT Nachrichtensender, WELT Netzreporter, WELT Doku und WELT Space) sowie dem englischsprachigen Channel WELT Documentary hat sich die Medienmarke WELT auf der YouTube-Plattform nicht nur als führende deutschsprachige Nachrichtenquelle positioniert, sondern auch als verlässliches Angebot für attraktive Dokumentationen und Reportagen. Die fünf Kanäle zusammen haben inzwischen mehr als 3,5 Millionen Abonnenten und erreichten 2023 insgesamt 998 Millionen Video-Abrufe, wovon rund 86 Prozent allein auf den Nachrichtenkanal entfielen.

Quelle: AGF Videoforschung, AGF SCOPE 1.4, Marktstandard: TV, Zeitraum: 01.01.-29.12.2023, Daten z.T. vorläufig gewichtet, Definition Netto-Seher: Verweildauer mindestens 1 Minute konsekutiv / YouTube Analytics, Stand: 29.12.2023

Original-Content von: WELT Nachrichtensender, übermittelt durch news aktuell