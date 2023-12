WELT Nachrichtensender

Im Dezember 2023 gilt die im Sommer gestartete Gegenoffensive ukrainischer Truppen gegen die russischen Angreifer als gescheitert. Bei sinkenden Temperaturen kämpfen die Soldatinnen und Soldaten weiter unerbittlich gegen die Invasoren - doch allmählich macht sich Kriegsmüdigkeit breit. Nicht nur für die Soldaten, auch für Reporter und Korrespondenten in den Konfliktregionen ist die Situation eine enorme Belastung, gegen die für manche bloß Abenteuerliches als Ablenkung funktioniert. Andernorts ist an Ablenkung noch nicht zu denken: im israelischen Schneiders Hospital kümmert sich das Personal unermüdlich um die von der Hamas freigelassenen Geiseln - insbesondere um die zahlreichen Kinder unter ihnen. Zeitgleich kämpft Israel im Gazastreifen dafür, dass diese Arbeit nie wieder nötig sein wird - und muss dabei damit umgehen, dass es durch seine Selbstverteidigung auch Unbeteiligte in Mitleidenschaft zieht. Und während all das geschieht, geht in den USA der Wahlkampf um das Präsidentenamt weiter.

Von der Front in der Ukraine berichtet WELT-Reporter Ibrahim Naber. Mit den dort kämpfenden Soldatinnen und Soldaten spricht er darüber, ob der Kampfgeist langsam schwindet, und wie es um den Rückhalt in der ukrainischen Bevölkerung steht.

WELT-Korrespondent Christoph Wanner lässt sich dabei begleiten, wie er sich von der Last der Kriege und Konflikte erholt, und nimmt die Zuschauer mit auf ein Wingsuit-Event in Ägypten.

Aus dem Schneiders Hospital in Israel berichtet WELT-Reporterin Tatjana Ohm über Krankenhauspersonal, das sich um freigelassene Hamas-Geiseln kümmert, spricht mit einer Sozialarbeiterin und einer überglücklichen Großmutter.

Wenige Kilometer weiter spricht WELT-Chefreporter Steffen Schwarzkopf mit einem israelischen Drohnenpiloten darüber, wie man damit umgeht, wenn das Recht auf Selbstverteidigung zu zivilen Opfern führt.

Und im Osten der USA widmet sich WELT-Korrespondent Michael Wüllenweber der Frage: Wer kann Trump noch stoppen? Lange sah es so aus, als wäre er der unangefochtene Präsidentschaftskandidat der Republikaner für die Wahl im kommenden Jahr. Doch jetzt scheint ihm eine Frau gefährlich zu werden: Nikki Haley gewinnt zunehmend die Gunst der republikanischen Wähler. Wüllenweber hat sie durch den Wahlkampf in New Hampshire begleitet.

