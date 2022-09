DAZN

DAZN startet den DAZN Store für alle Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Ismaning (ots)

DAZN startet mit dem DAZN Store ein eigenes E-Commerce-Angebot

Fans können über den DAZN Store exklusive Kollektionen der Marke DAZN und Fanartikel aus der Sport- und Unterhaltungswelt erwerben

DAZN-Vision: Die Art und Weise, wie Fans Sport genießen, revolutionieren - In Zukunft können Fans auf DAZN nicht nur unkompliziert Sport sehen, sondern auch spielen, teilen, Socialising betreiben, wetten oder Tickets, NFTs und Merchandise kaufen

Live- und On-Demand-Sportinhalte, überall, in jeder Sprache, auf jedem Gerät - nur auf DAZN

DAZN ist 2016 in Deutschland, Österreich und der Schweiz an den Start gegangen, um die Art und Weise wie Fans ihren Lieblingssport genießen zu revolutionieren. Auch sechs Jahre danach liegt dieser Gedanke im Fokus des Unternehmens, während die Entwicklung vom reinen Streaming-Dienst zur ersten umfassenden Sport-Entertainment-Plattform voranschreitet.

DAZN Store startet über EMP in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Der DAZN Store ( https://www.emp.de/dazn/) wird zum Start über EMP in einem eigenen Bereichzur Verfügung gestellt, während für die Zukunft geplant ist, den Store in die DAZN-Plattform zu integrieren. Neben DAZN-Artikeln können Sportfans rund um den Start der internationalen Fußball-Saison sowie zum Saisonstart der NFL über den DAZN Store unter anderem klassische Fanartikel aus der Sport- und Unterhaltungswelt erwerben: zum Beispiel Trikots und Apparel von Fußballvereinen sowie Caps der NFL- und MLB-Franchises. Zusätzlich wird es für DAZN-Abonnenten die Möglichkeit geben exklusive Kollektionen der Marke DAZN über den Store zu beziehen.

"Wir wollen den Sportfans all das, was sie am Sport lieben, an einem Ort unter der Marke DAZN anbieten. Unsere Vision ist es, den Fans eine nahtlose Erfahrung zu bieten, die neben dem Kerngeschäft des Live-Sport-Streamings eine breite Palette von Sporterlebnissen bietet. Der neue DAZN Store ist der nächste Schritt in diese Richtung und ich freue mich sehr, dass wir Fans ab sofort dieses einzigartige Angebot machen können", sagt Alice Mascia, CEO von DAZN in der DACH-Region.

DAZN-Vision: Eine Sport-Destination, ganz einfach, nur auf DAZN

Fans können schon jetzt über die DAZN-App und die beiden linearen Kanäle DAZN1 und DAZN2 ihren Lieblingssport live sowie non-live überall unkompliziert verfolgen. Dabei bietet DAZN das breiteste und vielfältigste Live-Sport-Angebot an einem Ort, zum Beispiel den besten Live-Fußball mit der Bundesliga, UEFA Champions League, UEFA Women's Champions League, La Liga, Serie A und Ligue 1.

Darüber hinaus können Fans auch heute schon die aktuellen News aus der Sportwelt bei DAZN lesen oder Zusammenfassungen als Highlights schauen, Statistiken aus erster Hand während der Sport-Events nachschauen und über das WatchParty-Feature mit Freunden und anderen Fans interagieren. Als nächster Schritt folgt nun ein eigenes E-Commerce-Angebot unter dem Namen DAZN Store.

DAZN