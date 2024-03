Guide Sensmart

Guide Sensmart stellte auf der Enforce Tac in Deutschland eine Reihe von Infrarotkameras aus, die das innovative Potenzial der Infrarottechnologie in verschiedenen Bereichen demonstrierten

Die Enforce Tac ist die führende Fachmesse in Deutschland, die sich der uniformierten Strafverfolgung, Sicherheit und taktischen Lösungen widmet. Sie gilt als die wichtigste internationale Veranstaltung in diesem Bereich und ist in Bezug auf Umfang und Beteiligung von außerordentlicher weltweiter Bedeutung. Diese Veranstaltung ist für Sicherheitsexperten von Behörden und Militär, einschließlich Polizeibeamte, Grenzschutzbeamte und Angehörige der Streitkräfte, sehr zu empfehlen.

Guide Sensmart stellte auf der Messe eine Vielzahl innovativer und traditioneller Produkte vor, darunter Multispektral-Fusions-Wärmebildmonokulare, tragbare Wärmebildmonokulare, tragbare Wärmebildferngläser, digitale Tag- und Nachtsichtgeräte, ansteckbare Wärmebildvorsätze und Online-Thermografie. Diese Produkte stießen auf der Messe auf großes Interesse, da es eine breite Palette von Modellen für unterschiedliche Zwecke gibt. Sowohl Schießsportbegeisterte als auch militärische Sicherheitsexperten lobten das Produktdesign und die technologischen Fortschritte, und viele Besucher probierten die Produkte aus und gaben positives Feedback.

Guide Sensmart ist vom 29. Februar bis zum 3. März 2024 auf der IWA OutdoorClassics Messe vertreten. Das Unternehmen stellt die neuesten Produkte vor und lädt bestehende und neue Interessenten herzlich ein, den Stand 4A-511 im Nürnberger Messezentrum zu besuchen. Die Veranstaltung bietet eine hervorragende Gelegenheit, neue Nachtsichtgeräte für den Außenbereich kennenzulernen.

Guide Sensmart stellt systematische Infrarot-Wärmebildprodukte her und verfügt über ein Vertriebs- und Servicenetz, das sich über 70 Länder und Regionen weltweit erstreckt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.guideir.com/

