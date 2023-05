Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten zu: G7-Gipfel

Stuttgart (ots)

An den russischen Aggressor Wladimir Putin geht vom Gipfel in Hiroshima eine eindeutige Botschaft aus: Die Unterstützung für die Ukraine wackelt nicht. Dass US-Präsident Joe Biden den Weg für eine Kampfjet-Koalition grundsätzlich frei gemacht hat, wird zwar nicht sofort Folgen haben. Die Ausbildung von Piloten dauert, die Details dessen, was folgen soll, sind ungeklärt. Putin erhält damit aber ein klares Zeichen, dass sich der Westen trotz immer längerer Dauer des Krieges nicht auseinanderdividieren lässt. Gleichzeitig bekommt er eine weitere Gelegenheit, darüber nachzudenken, ob es für ihn nicht klüger wäre, nach Auswegen aus der Eskalationsspirale zu suchen.

