Guide Sensmart

Guide Sensmart präsentierte einige wichtige neue Produkte auf der British Shooting Show

Wuhan, China (ots/PRNewswire)

Die British Shooting Show ist die wichtigste Veranstaltung für Schießsportbegeisterte, Hersteller und Händler. Auch im 17. Jahr ihres Bestehens wächst die Messe weiter und zieht Besucher aus ganz Großbritannien und der Welt an, die sich über die neueste Ausrüstung, Jagdtrends und Outdoor-Aktivitäten austauschen.

Guide Sensmart bietet eine breite Palette von Wärmebildprodukten an, einschließlich multioptischer Fusionsgeräte, multifunktionaler Wärmebildgeräte, hochauflösender Digital- und Nachtsichtgeräte sowie Wärmebildgeräte und andere klassische Produkte. Diese Produkte erfüllen die unterschiedlichen Bedürfnisse von Schießsportlern und bieten die neueste Technologie und innovative Produkterfahrungen.

Auf der Ausstellung zeigten die Besucher großes Interesse an dem neuen TU Gen2 LRF Wärmebildfernrohr, das sie aus erster Hand ausprobieren konnten. Dieses Produkt kombiniert einen Laserentfernungsmesser in einem kompakten Design und ermöglicht eine präzise Zielerfassung bis zu 1500 Metern. Diese Funktion bietet dem Benutzer eine zuverlässige Möglichkeit, Entfernungen im Freien zu messen und die Schussgenauigkeit zu verbessern. Außerdem wurde die Akkulaufzeit um 20 % verlängert, was eine deutliche Verbesserung der Gesamtleistung und des Nutzens des Geräts bedeutet.

Guide Sensmart nimmt vom 26. bis 28. Februar 2024 an der Enforce Tac-Konferenz in Deutschland teil und wird dort eine Reihe seiner traditionellen und innovativen Produkte vorstellen. Die Teilnehmer werden ermutigt, am Stand 7-410 in Halle 7 des Nürnberger Messezentrums in Deutschland vorbeizuschauen, um die neuesten Outdoor-Nachtsichtgeräte zu entdecken und auszuprobieren.

Informationen zu Guide Sensmart

Guide Sensmart stellt systematische Infrarot-Wärmebildprodukte her und verfügt über ein Vertriebs- und Servicenetz, das sich über 70 Länder und Regionen weltweit erstreckt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.guideir.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2349646/Guide_sensmart_booth_British_Shooting_Show.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2349647/Invitation_Enforce_Tac.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/guide-sensmart-prasentierte-einige-wichtige-neue-produkte-auf-der-british-shooting-show-302075208.html

Original-Content von: Guide Sensmart, übermittelt durch news aktuell