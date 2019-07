Baltic Hotel

Neu: Zimmer mit Strandkorb für den Urlaub auf Usedom

Doppelter Meerblick für Ostsee-Urlauber im Baltic Hotel Zinnowitz

Der nächste Sommer kommt bestimmt. Und damit auch die Suche nach dem idealen Strandplatz. Das größte Hotel auf Usedom kombiniert Zimmer mit Meerblick gleich doppelt: Zur Urlaubsbuchung im Baltic Hotel gibt es neben dem Zimmerschlüssel zusätzlich einen eigenen Strandkorb am 42 Kilometer langen Ostseestrand.

Das Baltic Hotel liegt in Zinnowitz direkt am Meer, nur durch einen idyllischen Dünenwald vom Strand der sonnenreichsten Insel Deutschlands getrennt. Der Strandkorb stiftet Schatten, ist Rückzugsort für die Urlaubslektüre und nicht zuletzt Logenplatz zum Lauschen des Meeresrauschens. Weiteres Plus: Der Gang zum Strandkorbverleih ist hinfällig, ein Gewinn für die Urlaubskasse. Weitere Informationen zum Angebot "All inclusive light à la carte" des Baltic Hotels gibt es unter: www.baltichotel.de

Das Baltic Hotel liegt unmittelbar am 42 Kilometer langen Sandstrand Usedoms, der sonnenreichsten Insel Deutschlands. Die herausragende Lage, dazu der direkte und kostenfreie Zugang in die hoteleigene Bernsteintherme (Wassertemperatur 32 Grad, größter Hotelpool Usedoms) sowie die Bandbreite von Wellness und Fitness-Center über Restaurants und Fahrradverleih bilden für alle Altersklassen den idealen Ausgangspunkt für ausgiebige Spaziergänge oder entspannte Stunden im Strandkorb. Mit mehr als 300 Zimmern ist das Baltic Hotel das größte Haus der Insel und mit dem Gütesiegel best Family der TUI ausgezeichnet. www.baltichotel.de

