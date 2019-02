PHW-Gruppe

PHW-Gruppe und JUST werden Partner für den europäischen Vertrieb





San Francisco/Rechterfeld (ots)

JUST, ein Unternehmen, das modernste Wissenschaft und Technologie einsetzt, um gesündere und nachhaltigere Lebensmittel herzustellen, gab heute bekannt, dass es eine Grundsatzvereinbarung mit der PHW-Gruppe getroffen hat, um JUSTs preisgekrönten pflanzlichen Ei-Ersatz "JUST Egg" den Verbrauchern in ganz Europa anzubieten. Im Rahmen der Vereinbarung wird die PHW-Gruppe das Produkt gemeinsam mit der Eurovo Group europaweit vertreiben.

JUST Egg wird aus Mungobohnen hergestellt, schmeckt aber wie ein herkömmliches Ei und verhält sich beim Zubereiten ebenso. Der Proteingehalt ist vergleichbar mit einem Hühnerei, jedoch ist es cholesterinfrei und enthält keine gesättigten Fettsäuren sowie künstliche Aromen. Zudem ist das Produkt glutenfrei und alle Inhaltsstoffe von JUST Egg entsprechen dem NON-GMO-Standard.

In den vier Monaten seit der Markteinführung von JUST Egg im September 2018 hat das Unternehmen das pflanzliche Äquivalent von drei Millionen Hühnereiern in den USA, Hongkong und Singapur verkauft, wobei China auch auf der Roadmap des Unternehmens für 2019 steht. Das TIME-Magazin zeichnete JUST Egg als "10 Smartest Sustainable Products of 2018" aus und Fast Company nannte es eine der "World Changing Ideas" des Jahres. Das Angebot von JUST ist ideal für Verbraucher, die aus gesundheitlichen, diätetischen oder ökologischen Gründen keine herkömmlichen Eier oder tierischen Proteine konsumieren.

"JUST wurde aus der Überzeugung heraus gegründet, dass frisches Denken, wegbereitende Innovationen und die Zusammenarbeit zwischen Start-ups und etablierten Unternehmen unser Ernährungssystem zum Besseren verändern können. JUST, die PHW-Gruppe und Eurovo werden diese Idee in die Praxis umsetzen und es uns ermöglichen, unzählige europäische Verbraucher zu erreichen", sagte Josh Tetrick, Mitbegründer und CEO von JUST. "Die ausgewiesene Expertise der PHW-Gruppe in Vertrieb und Logistik und ihr nachhaltiges Engagement für alternative Proteinquellen haben uns beeindruckt und wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit."

"Es ist eine gute Nachricht, dass wir den europäischen Verbrauchern JUST Egg anbieten können - ein Produkt, das alle Erwartungen in den USA übertroffen hat und dem herkömmlichen Ei gleichwertig ist. Wir werden unsere gesamte Vertriebserfahrung und Marktkenntnis einsetzen, um sicherzustellen, dass JUST das bestmögliche Debüt in Europa hat", sagte Peter Wesjohann, Vorstandsvorsitzender der PHW-Gruppe.

Zusätzlich zum Vertriebsabkommen mit der PHW-Gruppe gab JUST im Juli 2018 bekannt, dass die Eurovo Group das Produkt in Europa herstellen wird. Den europäischen Vertrieb von JUST Egg werden die PHW-Gruppe und Eurovo gemeinsam übernehmen. Die ersten Produkte werden voraussichtlich im vierten Quartal dieses Jahres sowohl in der Gastronomie als auch im Lebensmitteleinzelhandel erhältlich sein.

Original-Content von: PHW-Gruppe, übermittelt durch news aktuell