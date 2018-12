1 weiterer Medieninhalt

Ahrensburg (ots) - Besonders im Servicebereich sind Namensschilder an der Kleidung der Servicekräfte nicht wegzudenken. Sie tragen nicht nur den Namen des Mitarbeiters, sie beeinflussen auch das Image der Person und des repräsentierten Unternehmens maßgeblich. Ob im Einzelhandel, in der Gastronomie oder im Gesundheitswesen, überall tragen die Menschen Namensschilder, um sich als Mitarbeiter zu präsentieren und dem Kunden gegenüber ansprechbereit zu zeigen.

Warum ist die Qualität bei Namensschildern besonders wichtig?

"Überall, wo Menschen sich begegnen, verbessern Namensschilder von badgepoint® die Kommunikation", erklärt Wolfgang Blindow, Geschäftsführer der badgepoint® GmbH. Das Schild verrät dem Kunden nicht nur den Namen des Mitarbeiters, der Kunde kann sich im Nachhinein auch besser an die Gesprächsinhalte und die Kontaktperson erinnern. Dies ist zum Beispiel im Gesundheitswesen von entscheidender Bedeutung - sei es in Krankenhäusern, in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen oder in Seniorenheimen. Die betreuten Personen fühlen sich besser und sicherer, wenn Sie ihre Ansprechpartner kennen. Aber auch im Bereich Hotellerie und Gastronomie zeigt sich ein ähnlicher Effekt. In Restaurants und Systemgastronomie, in Hotels oder Gasthäusern fühlen sich Besucher und Gäste viel wohler und professioneller umsorgt, wenn sie wissen, mit wem sie es zu tun haben.

Entscheidende Kriterien der Top-Namensschilder von badgepoint®

Selbstverständlich sollte das Design zur Corporate Identity passen. Ein Top-Namensschild vermittelt die Kompetenz der Angestellten und sorgt für einen professionellen Auftritt. Wichtig sind hier hochwertige Materialien und eine saubere, aufgeräumte Optik. Außerdem muss ein Namensschild haltbar sein und einen sicheren Sitz haben, da sich die Mitarbeiter im Service, wie zum Beispiel im Einzelhandel, in Supermärkten, und in Kauf- oder Möbelhäusern täglich viel bewegen müssen. Wenn dann noch die Kleidung der Mitarbeiter geschont und nicht beschädigt wird, sind die wesentlichen Punkte erfüllt. badgepoint® bietet Namensschilder mit der patentierten smag® Magnethalterung an. So einfach wie genial ist der besondere Clou hierbei der verdrehsichere Sitz auf der Kleidung des Trägers bei gleichzeitiger Schonung, ohne Löcher oder andere Beschädigungen zu hinterlassen.

Über die badgepoint® GmbH

Seit der Firmengründung 1999 produziert und entwickelt badgepoint® hochwertige Namensschilder und zählt weltweit zu den Marktführern in der Branche. Mit mehr als 2000 möglichen Ausführungen bietet das mittelständische Unternehmen branchenorientierte und bedarfsgerechte Lösungen für jeden Anspruch. Moderne Produktions- und Distributionsprozesse ermöglichen eine hohe Liefergeschwindigkeit direkt zum Endkunden. Die zuverlässige Abwicklung sowohl von Kleinmengen als auch von Großaufträgen kann gleichermaßen garantiert werden. In Ahrensburg bei Hamburg wird ausschließlich Qualität "Made in Germany" gefertigt.

