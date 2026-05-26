LOTTO Bayern

5.000 Euro monatlich, zehn Jahre lang: GlücksSpirale-Spielteilnehmer/in aus Rheinland-Pfalz gewinnt mit Zusatzlotterie Sieger-Chance

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München (ots)

Das Pfingstwochenende 2026 wird ein/e GlücksSpirale-Spielteilnehmer/in aus der Eifel/Rheinland-Pfalz sicher nicht vergessen. Bei sommerlichen Temperaturen wurde er/sie mit monatlichen Zahlungen von je 5.000 Euro bis ins Jahr 2036 beschenkt.

Gesichert hat er/sie sich den attraktiven Gewinn durch die Teilnahme an der GlücksSpirale-Zusatzlotterie Sieger-Chance. Der Spielauftrag wurde in einer LOTTO-Annahmestelle für die Teilnahme an Eurojackpot, GlücksSpirale, der Zusatzlotterie Sieger-Chance sowie Spiel 77 und SUPER 6 abgegeben. Insgesamt belief sich der Spieleinsatz auf 36,50 Euro.

Bei der Ziehung am 23. Mai stimmten die sechs Endziffern der Losnummer des Spielauftrags mit der gezogenen sechsstelligen Gewinnzahl 744028 überein.

Der/die Gewinner/in kann sich statt der monatlichen Zahlungen auch für eine Einmalzahlung in Höhe des Gesamtwerts von 600.000 Euro entscheiden.

Gewinne in Höhe von je 10.000 Euro gingen bei der Sieger-Chance am Samstag nach Nordrhein-Westfalen, Bayern (2x) und Baden-Württemberg.

Die GlücksSpirale bietet jede Woche bei einem Spieleinsatz von 5 Euro zzgl. Bearbeitungsgebühr die Chance auf einen Kombigewinn aus 1,2 Millionen Euro sofort plus zusätzlich 5.000 Euro monatlich, 20 Jahre lang - im Gesamtwert von 2,4 Millionen Euro. Zudem gibt es weitere Geldgewinne: von der Verdoppelung des Einsatzes mit nur einer richtigen Endziffer bis hin zu 100.000 Euro.

Mit der Zusatzlotterie Sieger-Chance haben Spielteilnehmer Woche für Woche 3 Chancen auf 1 Million Euro sowie die Chance auf einen Gewinn von 5.000 Euro monatlich - für zehn Jahre. Außerdem gibt es 2 Chancen auf 10.000 Euro.

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