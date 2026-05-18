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Millionengewinn der GlücksSpirale-Zusatzlotterie Sieger-Chance geht nach Bayern

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München (ots)

Ein anonymer Spielauftrag aus Bayern hat bei der Ziehung der GlücksSpirale-Zusatzlotterie Sieger-Chance am 16. Mai 2026 als einziger deutschlandweit den Höchstgewinn von genau einer Million Euro erzielt.

Sein/e Besitzer/in hatte den Spielauftrag mit der siebenstelligen Losnummer 9146573 für die Teilnahme an Eurojackpot, Spiel 77, SUPER 6, GlücksSpirale und deren Zusatzlotterie Sieger-Chance in einer LOTTO-Annahmestelle im Regierungsbezirk Schwaben abgegeben. Und genau die siebenstellige Losnummer des Spielauftrags wurde bei der Ziehung der GlücksSpirale-Gewinnzahlen am Samstagabend in München für die höchste Gewinnklasse der Sieger-Chance ermittelt. Der Millionengewinn kann bis spätestens 31. Dezember 2029 angefordert werden.

Ein weiterer Gewinn von 10.000 Euro ging bei der Sieger-Chance am Samstag nach Baden-Württemberg.

Die GlücksSpirale bietet jede Woche bei einem Spieleinsatz von 5 Euro zzgl. Be-arbeitungsgebühr die Chance auf einen Kombigewinn aus 1,2 Millionen Euro sofort plus zusätzlich 5.000 Euro monatlich, 20 Jahre lang - im Gesamtwert von 2,4 Millionen Euro. Zudem gibt es weitere Geldgewinne: von der Verdoppelung des Einsatzes mit nur einer richtigen Endziffer bis hin zu 100.000 Euro.

Mit der Zusatzlotterie Sieger-Chance haben Spielteilnehmer Woche für Woche 3 Chancen auf 1 Million Euro sowie die Chance auf einen Gewinn von 5.000 Euro monatlich - für zehn Jahre. Außerdem gibt es 2 Chancen auf 10.000 Euro.

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