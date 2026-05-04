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GlücksSpirale-Spielteilnehmerin aus Hessen gewinnt bei Zusatzlotterie Sieger-Chance 5.000 Euro monatlich, zehn Jahre lang

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München (ots)

Eine GlücksSpirale-Spielteilnehmerin aus Hessen hat sich durch ihre Teilnahme an der Zusatzlotterie Sieger-Chance zehn Jahre lang monatliche Zahlungen von 5.000 Euro gesichert.

Bei der Ziehung am 2. Mai 2026 stimmten die sechs Endziffern der Losnummer ihres Spielauftrags mit der gezogenen sechsstelligen Gewinnzahl 119916 überein.

Die glückliche Gewinnerin hatte ihren Spielauftrag im Internet auf lotto-hessen.de für LOTTO 6aus49, GlücksSpirale und Sieger-Chance abgegeben. Als Mehrwochentipp nimmt er an weiteren Ziehungen teil.

Die Gewinnerin kann sich statt der monatlichen Zahlungen auch für eine Einmalzahlung in Höhe des Gesamtwerts von 600.000 Euro entscheiden.

Gewinne in Höhe von je 10.000 Euro gingen bei der Sieger-Chance am Samstag nach Schleswig-Holstein, Bayern und Baden-Württemberg.

Die GlücksSpirale bietet jede Woche bei einem Spieleinsatz von 5 Euro zzgl. Bearbeitungsgebühr die Chance auf einen Kombigewinn aus 1,2 Millionen Euro sofort plus zusätzlich 5.000 Euro monatlich, 20 Jahre lang - im Gesamtwert von

2,4 Millionen Euro. Zudem gibt es weitere Geldgewinne: von der Verdoppelung des Einsatzes mit nur einer richtigen Endziffer bis hin zu 100.000 Euro.

Mit der Zusatzlotterie Sieger-Chance haben Spielteilnehmer Woche für Woche

3 Chancen auf 1 Million Euro sowie die Chance auf einen Gewinn von 5.000 Euro monatlich - für zehn Jahre. Außerdem gibt es 2 Chancen auf 10.000 Euro.

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