Straubinger Tagblatt

Ein moralischer Tiefpunkt für die Monarchie

Straubing (ots)

Die Memoiren von Virginia Giuffre sind erschienen - und sie erschüttern. Zu grausam und zu explizit sind die Details dessen, was sie durchlebt und erlitten hat. Zum ersten Mal steht in Großbritannien nicht allein der Skandal um Prinz Andrew im Mittelpunkt, sondern das Leid einer jungen Frau, die fürchtete, in der Gewalt des verurteilten Sexualtäters Jeffrey Epstein "als Sexsklavin zu sterben". Aus sensationsgetriebener Berichterstattung wurde in diesen Tagen Mitgefühl, Empörung und Wut, ein gesellschaftliches Unbehagen, das sich nicht mehr einhegen lässt. (...) Der Royal sollte Verantwortung übernehmen. Der eigentliche Skandal liegt nicht allein in dem, was ihm vorgeworfen wird. Der Skandal liegt darin, dass er bis heute auf einem noblen Anwesen mit allen Privilegien lebt, ohne echte Konsequenzen für seine mutmaßlichen Taten zu spüren. (...) Es ist ein moralischer Tiefpunkt für die Monarchie.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

