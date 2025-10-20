Straubinger Tagblatt

Die Union muss Lösungen bieten.

Straubing (ots)

Wenn Merz sagt, man solle "seine Töchter fragen", bringt er auf den Punkt, was Umfragen und Alltagserlebnisse bestätigen. (...) Nicht Merz spielt der AfD mit seiner Wortwahl in die Hände, sondern jene, die aus der Sorge, irgendwer könnte sich ausgegrenzt fühlen, jedes klare Wort vermeiden. (...) Die Union darf die Ängste vieler Bürger nicht der AfD überlassen, sondern muss sie politisch aufgreifen. Dabei ist es wichtig, dass der CDU-Chef die Brandmauer bekräftigt hat und jenen, die sie einreißen wollen, entgegentritt.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell