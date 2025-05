The Westin Resort & Spa Ubud, Bali

Mehr erleben bei einem längeren Aufenthalt im The Westin Resort & Spa Ubud, Bali

Umgeben von üppigen Landschaften und nur wenige Augenblicke entfernt von Ubuds kulturellen und natürlichen Schätzen, wie dem Sacred Monkey Forest, Campuhan Ridge Walk, Tegalalang Rice Terraces und Tampaksiring, The Westin Resort & Spa Ubud, lädt Reisende ein, zu entschleunigen, neue Energie zu tanken und die Essenz Balis zu erleben.

Gäste, die sich für einen längeren Aufenthalt entscheiden, werden mit tieferen Verbindungen belohnt. Bei ihrer Ankunft werden sie mit einem traditionellen balinesischen Segensritual begrüßt, einer symbolischen Geste der Harmonie und des Respekts. Dieses Eintauchen in die Kultur setzt sich während des gesamten Aufenthalts fort, mit Gelegenheiten zur Teilnahme an bedeutsamen Traditionen wie der Kunst der Herstellung von canang sari Opfergaben und dem beruhigenden Sandikala Ritual bei Sonnenuntergang.

Die Wellness-Philosophie der Marke The Westin wird in Ubud durch tägliches Yoga, belebende Wassergymnastik und praktische Übungen wie den Barista Class und Mixology Class zum Leben erweckt. Das Erlebnis wird durch die Heavenly Spa Ubud by Westin™️ Behandlungen noch gesteigert, die Körper und Geist in einer ruhigen Dschungelumgebung erholen.

Die kulinarischen Erlebnisse des Resorts spiegeln die Eat Well Säule der Marke Westin wider und ergänzen diese eindrucksvolle Reise. Vom nahrhaften Frühstück bis zum gesunden Mittag- und Abendessen können sich die Gäste im Tabia Restaurant und im Tall Trees Restaurant mit sorgfältig zubereiteten Gerichten verwöhnen lassen, bei denen Geschmack und Wohlbefinden im Einklang stehen. Für eine neue Art des Wellness-Essens können die Gäste ihre Mahlzeiten auch auf der Tabia Terrace einnehmen, dem neuesten Restaurant des Resorts, das ein ruhiges Ambiente unter freiem Himmel bietet.

All diese Erfahrungen entfalten sich auf natürliche Weise, wenn sich die Gäste die Zeit nehmen, wirklich in den Rhythmus von Ubud einzutauchen. Um diese Reise zu bereichern, präsentiert das The Westin Resort & Spa Ubud, Bali das "Stay Longer, Save Bigger" Angebot, ideal für Reisende, die eine tiefere Verbindung und einen bereichernden Aufenthalt suchen.

Für weitere Informationen und Reservierungen besuchen Sie bitte westinubud.com oder kontaktieren Sie das Reservierungsteam unter resv.dpswr@westin.com.

