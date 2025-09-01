Thomson

Beyond the Screen: THOMSON auf der IFA 2025

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

In diesem Jahr lädt THOMSON auf der IFA dazu ein, Unterhaltung zu entdecken, die sich dem echten Leben anpasst.

Von Smart-TVs mit drei verschiedenen Betriebssystemen und der Go Collection bis hin zum kleinsten MiniLED Europas und Streaming-Geräten der nächsten Generation mit 64 GB Speicher.

NEUHEITEN AUF DER IFA 2025

· Smart Monitore – Ein Gerät für alles: Funktioniert als Google TV, Business-Monitor und High-End-Gaming-Monitor mit bis zu 240 Hz Bildwiederholrate.

· Smart Photo Frames – Erinnerungen in Echtzeit teilen, über die THOMSON SmartFrame App.

· Smart Boards – Eine B2B-Lösung für Schulen, Universitäten und Unternehmen.

· Kleine Haushaltsgeräte – Ein historisches Comeback für ein ganzheitliches Zuhause-Erlebnis.

GO COLLECTION: ENTERTAINMENT ON THE MOVE

Die THOMSON Go Collection wurde für ein Leben in Bewegung entwickelt – und wächst auch dieses Jahr weiter.

· Go TV – Ein 32" Google TV auf Rollen mit integriertem Akku.

· Go Plus – Ein 32" 4K-Touchscreen auf Rollen. Jetzt neu mit abnehmbarer Kamera, Eingabestift und integriertem Tray für die Fernbedienung. Zwei neue 27"-Modelle in UHD & FHD mit integrierten Subwoofern kommen im Q4 2025.

· Go Projektoren – VEGA für Filmnächte im Freien und SIRIUS mit kinoreifer Laserprojektion.

· Go CAST – Ein Streaming-Dongle im Taschenformat, der jeden Bildschirm in einen Google TV Smart-TV verwandelt.

ALLES LIVE AUF DER IFA 2025 ERLEBEN

Unser Team freut sich, Sie in Halle 20, Stand 120 willkommen zu heißen.

Weitere Informationen finden Sie in unserem THOMSON Press Kit.

IFA Berlin

Datum: 04.09.2025, 10:00 Uhr - 09.09.2025, 17:00 Uhr

Art: Messen

Ort: Messe Berlin

Messedamm 22

14055 Berlin

Deutschland

Original-Content von: Thomson, übermittelt durch news aktuell