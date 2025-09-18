VinFast

VinFast erkundet die Zukunft mit einer langfristigen Engagementstrategie

VinFast hat sein Engagement für eine starke Position auf dem europäischen Markt und einen wichtigen Beitrag zur grünen Automobilwende auf dem Kontinent stets bekräftigt. Dieses Engagement wird durch die langjährige Unternehmensgeschichte und das Engagement für die Zukunft gestärkt.

Die Ursprünge der Vingroup

An einem schwülen Septembermorgen in Hanoi, als Vietnam den 80. Nationalfeiertag beging, übergab VinFast offiziell eine Sonderflotte – den Lạc Hồng 900 LX – für den Transport internationaler Würdenträger. Für viele ausländische Augen war dieser Moment ein Spektakel moderner Ingenieurskunst: Ein Elektroautohersteller präsentierte sich auf der Weltbühne. Doch für die vietnamesischen Bürger hatte er eine tiefere Bedeutung.

Diese Fahrzeuge, darunter auch kugelsichere Modelle, die nach internationalen Standards zertifiziert sind, waren Symbole des Nationalstolzes und verkörperten den Geist eines Landes in einer Zeit, in der Vietnam seinen Platz in der Weltordnung neu definieren will. Hinter diesem Moment stand Vingroup, der Konzern, aus dem VinFast hervorging.

Von Kiew nach Hanoi

Die Ursprünge der Vingroup reichen nicht nach Hanoi oder Ho-Chi-Minh-Stadt zurück, sondern ins Herz Osteuropas in den frühen 1990er Jahren.

1993 gründete der junge vietnamesische Unternehmer Pham Nhat Vuong das Unternehmen Technocom. Innerhalb eines Jahrzehnts wurde die von ihm geschaffene Marke Mivina zu einem nationalen Markenzeichen. Bis 2004 war ihre Reichweite atemberaubend: Mehr als 95 Prozent der Ukrainer kannten den Namen, drei von vier konsumierten das Produkt regelmäßig.

Von diesen Anfängen an kehrte Vuong schließlich nach Vietnam zurück und brachte eine unerschütterliche Vision mit: Unternehmen aufzubauen, die sein Heimatland verändern konnten. Aus dieser Vision entwickelte sich die Vingroup. In den zurückliegenden 32 Jahren ist sie zum größten privaten Mischkonzern Vietnams herangewachsen. Ihre erklärte Mission ist einfach: „Für ein besseres Leben für alle."

Eine Nation und ein Konglomerat im Wandel

Vingroup bietet heute ein vielfältiges Ökosystem an Produkten und Dienstleistungen an. Von Elektroautos, E-Scootern und Robotern bis hin zu künstlicher Intelligenz, Unterhaltung, Tourismus, Immobilien, Einzelhandel, Gesundheitswesen, Bildung, Transport und erneuerbaren Energien.

Zum 30. Juni 2025 meldete Vingroup eine Bilanzsumme von 964,4 Billionen VND, einen konsolidierten Umsatz von 130,4 Billionen VND und einen Nettogewinn von 4,5 Billionen VND im ersten Halbjahr.

An der Spitze der industriellen Säule von Vingroup hat VinFast ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnet. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 lieferte der Automobilhersteller weltweit 72.167 Elektroautos aus und verdreifachte damit seine Leistung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Mehr als nur Automobile: Das umfassende Vingroup-Ökosystem

Im Bereich Verbraucherdienstleistungen sind Vinhomes, Vincom Retail und Vinpearl in Vietnam führend in den Bereichen Wohnen, Einzelhandelsimmobilien und Gastgewerbe. Im Bereich soziale Entwicklung betreibt Vingroup die Vinmec-Krankenhäuser, Vinschool und VinUni, die führenden privaten Netzwerke des Landes im Gesundheits- und Bildungswesen.

Die Gruppe hat zudem die Philanthropie zu einem Eckpfeiler ihrer Identität gemacht und seit ihrer Gründung fast 30 Billionen VND für soziale und wohltätige Programme gespendet.

Expansion in die Bereiche grüne Energie und Infrastruktur

In diesem Jahr kündigte Vingroup zwei neue Säulen an: Infrastruktur und grüne Energie. Damit unterstreicht das Unternehmen sein stärkeres Engagement für langfristige Nachhaltigkeit. Die Ergänzungen stehen im Einklang mit seiner umfassenden Mission, künftigen Generationen eine nachhaltigere Zukunft zu ermöglichen.

Kürzlich wurde Vingroup vom TIME Magazine als eines der „weltbesten Unternehmen" ausgezeichnet. Bemerkenswert ist, dass Vingroup das erste und einzige vietnamesische Unternehmen auf dieser elitären globalen Liste ist.

Das Ranking bewertet Unternehmen anhand von drei Schlüsselkriterien: Umsatzwachstum, Mitarbeiterzufriedenheit und eine eingehende Analyse der Nachhaltigkeit. Vingroup, das erste vietnamesische Unternehmen, das die strengen Auswahlkriterien erfüllte, zeigte in allen drei Kriterien eine starke Leistung.

Hier also beginnt die Geschichte von VinFast: mit dem Aufstieg der Vingroup selbst. Dem Weg des Unternehmens zu folgen bedeutet, der Entwicklung des modernen Vietnam zu folgen, einer Nation mit fast 100 Millionen Einwohnern, die geprägt ist von schnellem Wachstum, kühnen Ambitionen und dem unerschütterlichen Antrieb, ihren Platz auf der Weltbühne zu erobern – ein Elektrofahrzeug nach dem anderen./.

