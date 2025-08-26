VinFast

VINFAST BRINGT FORTSCHRITTLICHE E-BUSSE NACH EUROPA: ERSTER INTERNATIONALER MARKT

Brüssel (ots/PRNewswire)

VinFast stellt seine Elektrobusmodelle auf der Busworld 2025 vor.

Zwei Busmodelle werden in der EU eingeführt und sind ab 2026 betriebsbereit.

Die technologisch fortschrittlichen Busse verfügen über einen effizienten Elektroantrieb, Schnelllademöglichkeit, verbesserten Fahrgastkomfort und interaktive Funktionen.

Neuerlicher Beweis für das Engagement von VinFast, ein umfassendes europäisches Netzwerk für zugängliche Elektromobilität aufzubauen.

VinFast stellt seine Lösung für den öffentlichen Nahverkehr vor: die VinFast-Elektrobusse debütieren auf der Busworld Europe 2025 vom 3. bis 9. Oktober in Brüssel (Belgien). Mit der Erweiterung seines europäischen Angebots um die fortschrittlichen, intelligenten Busse festigt VinFast seine Position als Hersteller vollelektrischer Fahrzeuge mit einem der umfangreichsten E-Mobilitäts-Ökosysteme. Die Einführung der VinFast-Elektrobusse soll einen direkten Beitrag zur grünen Wende in Europa leisten und das emissionsfreie öffentliche Verkehrsnetz erweitern.

Auf der Veranstaltung – der weltweit größten Bus- und Reisebusausstellung ihrer Art – präsentiert VinFast zwei fortschrittliche Elektrobusmodelle, den EB 8 und den EB 12.

Beide Modelle entsprechen den EU-Standards, wobei der EB 12 vollständig nach UNECE- und CE-Vorschriften homologiert ist. Er ist speziell für den europäischen Einsatz konzipiert und berücksichtigt lokale Vorschriften und Infrastrukturen – von Größe und Konfiguration bis hin zu Reichweite und Ladekompatibilität – um eine reibungslose Marktintegration zu gewährleisten.

Der EB 8 und der EB 12 sind mit LFP-Batterien von renommierten Weltmarktführern wie CATL und Gotion ausgestattet und bieten Kapazitäten von bis zu 422 kWh und eine reale Reichweite von bis zu 400 Kilometern. Schnellladung mit bis zu 140 kW ermöglicht eine vollständige Ladung innerhalb von zwei bis drei Stunden.

Zu den intelligenten Bordsystemen gehören passive Fahrassistenz-Funktionen wie Toter-Winkel-Erkennung, intelligenter Geschwindigkeitsassistent, Auffahrwarnsystem und Müdigkeitserkennung. Annehmlichkeiten für die Passagiere wie WLAN, USB-Ladeanschlüsse, Infotainmentsysteme und erleichterter Einstieg durch Absenken am Bordstein runden das Erlebnis ab.

VinFast wird außerdem seine Strategie für den Eintritt in den europäischen Markt für öffentliche Verkehrsmittel vorstellen. Die Strategie folgt der der bisherigen Philosophie bei der Einführung der VinFast E-SUVs: Im Mittelpunkt steht die Bildung strategischer Partnerschaften mit führenden Spezialisten und Lieferanten in den europäischen Transport- und Infrastruktursektoren, um eine starke und nachhaltige Präsenz des Elektrobusses von VinFast auf dem gesamten Kontinent sicherzustellen.

Als bewährte öffentliche E-Mobilitätslösung ist die Elektrobuslinie von VinFast bereits seit vier Jahren zuverlässig in Vietnam im Einsatz und bildet einen Eckpfeiler des ersten Elektrobusnetzes des Landes.

In Vietnam hat VinFast ein voll funktionsfähiges Elektrobus-Ökosystem aufgebaut. Das Unternehmen produziert, betreibt und wartet Flotten, die den öffentlichen Nahverkehr in Großstädten antreiben. Das Unternehmen verfügt über eine Produktionskapazität von 1.500 bis 2.000 Elektrobussen pro Jahr. Alle Fertigungsprozesse sind CE-konform.

Die Mission von VinFast steht im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen und den Zielen der grünen Wende Europas: eine Reduzierung der Emissionen um 43 Prozent bis 2030. 90 Prozent der neuen Busse sollen bis 2030 emissionsfrei sein; bis 2035 100 Prozent.

Le Thi Thu Thuy, Vorsitzende von VinFast, erklärt: „Europa teilt VinFasts Vision einer grünen und nachhaltigen Zukunft. Die Vorstellung unserer VinFast-Elektrobusmodelle auf der Busworld ist ein starkes Zeichen für VinFasts langfristiges Engagement in der Region. Über einzelne Elektroautos hinaus bauen wir ein umfassendes Ökosystem für die grüne Transformation auf, um elektrifizierte Verkehrsmittel zugänglicher denn je zu machen. Mit einer zunehmend vielfältigen Produktpalette sind wir zuversichtlich, dass wir zu einem emissionsfreien Verkehrssystem und einem saubereren, grüneren Leben für die Europäer beitragen können."

Auf dem europäischen Markt hat VinFast bereits die Elektro-SUVs VF 6 im B-Segment und VF 8 im D-Segment etabliert, unterstützt durch kundenorientierte Verkaufs- und After-Sales-Angebote.

Der internationale Ausbau des Elektrobusangebots ist ein zentraler Bestandteil des langfristigen Engagements von VinFast in Europa. Mit der Einführung seiner fortschrittlichen E-Busse in Europa demonstriert VinFast nicht nur seine Produktionskapazitäten, sondern unterstreicht auch sein Engagement für intelligente, grüne und nachhaltige Städte weltweit. Diese Initiative ist ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensziele, Elektromobilität für alle zugänglich zu machen.

Über VinFast

VinFast – ein Mitglied der Vingroup – hat die Vision, die globale Revolution intelligenter Elektrofahrzeuge voranzutreiben.

VinFast wurde 2017 gegründet und verfügt über einen hochmodernen Automobil-Produktionskomplex mit weltweit führender Skalierbarkeit und einem Automatisierungsgrad von bis zu 90 Prozent in Haiphong, Vietnam. VinFast engagiert sich stark für eine nachhaltige Zukunft für alle und entwickelt ständig Innovationen, um hochwertige Produkte, fortschrittliche intelligente Dienstleistungen, nahtlose Kundenerlebnisse und eine Preisstrategie für alle anzubieten. So möchten wir Kunden weltweit inspirieren, gemeinsam eine Zukunft intelligenter Mobilität und einen nachhaltigen Planeten zu gestalten.

