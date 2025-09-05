VinFast

VinFasts stilles, aber dennoch beständiges und leidenschaftliches Engagement für den europäischen Markt

In Europa ist der Wettlauf um die Elektrifizierung sowohl eine Chance als auch eine Herausforderung. Die Region hat sich zum Epizentrum des globalen Wandels hin zu sauberer Mobilität entwickelt, wo Regierungen die Klimavorschriften verschärfen und Verbraucher Produkte verlangen, die Nachhaltigkeit mit Leistung vereinen. Für Neueinsteiger ist Europa einer der härtesten Märkte weltweit.

VinFast, der vietnamesische Hersteller von Elektrofahrzeugen, ist entschlossen, nicht nur dabei zu sein, sondern auch durchzuhalten. Während Spekulationen darauf hindeuteten, dass das Unternehmen seine Präsenz in Europa zurückfahren könnte, baut VinFast seine Präsenz still und leise, aber entschlossen aus. Anstatt sich zurückzuziehen, positioniert sich das Unternehmen als langfristiger Partner für Europas grüne Wende und bringt frischen Wettbewerb, neue Ideen und ein Engagement mit, das weit über die Fahrzeuge selbst hinausgeht.

In einer kürzlichen Telefonkonferenz bekräftigte Le Thi Thu Thuy, Vorstandsvorsitzende von VinFast, diese Vision: „In Europa werden wir voraussichtlich im Oktober auf der Bus World Brussels unser E-Bus-Debüt geben und dort zwei E-Bus-Modelle präsentieren. Kundenreferenzen und Mundpropaganda stärken unseren Markenruf. Wir danken unseren Händlerpartnern und Kunden für ihr Vertrauen während dieser Übergangsphase. Zum 30. Juni verfügten wir über 30 Ausstellungsräume in Nordamerika und Europa, davon mehr als 80 Prozent Händlerausstellungsräume."

Weit entfernt von dem erwarteten Rückzug legt VinFast still und bewusst den Grundstein für eine nachhaltige Präsenz in Europa. Das Unternehmen setzt darauf, dass seine Kombination aus Preisen, solider Unterstützung und einem ganzheitlichen Ansatz für die elektrische Umstellung bei europäischen Autofahrern Anklang findet, die bereit sind, eine nachhaltigere Zukunft zu begrüßen.

VinFasts umfassende Vision: Ein umfassendes Engagement für Europas grüne Zukunft

VinFast baut seine Präsenz in Europa mit einer Strategie aus, die über den Einzelwagenverkauf hinausgeht und ein umfassendes Angebot an Elektrofahrzeugen sowie ein starkes Support-Netzwerk einführt. Das Unternehmen baut sein Ökosystem aktiv aus, nicht nur durch die Bereitstellung der modernen SUVs VF 8 und VF 6, sondern auch durch den schnellen Ausbau seines Händler- und Servicenetzes.

VinFast untermauert sein Engagement zusätzlich und gewährt auf seine Fahrzeuge eine außergewöhnlich starke Garantie. Der VF 6 verfügt über eine Garantie von bis zu sieben Jahren oder 100.000 Meilen, die Batterie ist acht Jahre lang ohne Kilometerbegrenzung abgedeckt. Der VF 8 bietet eine zehnjährige Batteriegarantie oder eine unbegrenzte Kilometergarantie für den privaten Gebrauch sowie eine ähnliche zehnjährige Garantie für das Fahrzeug selbst über 125.000 Meilen.

Der Automobilhersteller weiß, dass er dies nicht allein erreichen kann. Seine Expansion basiert auf strategischen Kooperationen mit lokalen Händlern und Servicepartnern. Dies ermöglicht ein kosteneffizientes Wachstum und gewährleistet gleichzeitig ein erstklassiges Kundenerlebnis.

Vom Auto zum Bus: Ein ganzheitlicher Ansatz

VinFast unterstreicht sein volles Engagement für die grüne Transformation der Region und bringt sein umfassendes Ökosystem für Elektrofahrzeuge auch nach Europa.

Das Unternehmen wird sein internationales Debüt auf der Busworld Europe 2025 in Brüssel geben und dort erstmals seine Elektrobuslinie präsentieren. Dieser Schritt unterstreicht VinFasts Ambition, ein Anbieter von Elektromobilität mit vollem Leistungsspektrum zu werden und so einen direkten Beitrag zu Europas Bemühungen um ein emissionsfreies öffentliches Verkehrssystem zu leisten.

Auf der Ausstellung wird VinFast zwei moderne, rein elektrische Busmodelle vorstellen, den EB 8 und den EB 12, die beide den strengen Standards der Europäischen Union entsprechen.

Le Thi Thu Thuy, Vorstandsvorsitzende von VinFast, betonte diese langfristige Perspektive: „Wir haben Europa schon immer als strategischen Markt betrachtet, nicht nur wegen seines Potenzials, sondern auch wegen unserer gemeinsamen Vision einer grünen und nachhaltigen Zukunft. Die Einführung unserer Elektrobuslinie VinBus auf der Busworld ist ein eindrucksvolles Zeichen unseres langfristigen Engagements."

