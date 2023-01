Toto-Lotto Niedersachsen GmbH

Jackpot geknackt: Rund 14 Mio. Euro bei LOTTO 6aus49 gehen in den Landkreis Stade

Hannover (ots)

Mit 14.006.971,20 Euro erhält ein noch unbekannter, niedersächsischer Spielteilnehmer den bisher im Jahr 2023 höchsten Gewinn bei LOTTO 6aus49 in der Gewinnklasse 1. Der Neu-Millionär tippte bei der Ziehung des Klassikers am Samstag, dem 14. Januar 2023, alle sechs Gewinnzahlen sowie die Superzahl richtig - so wie auch ein weitere Spielteilnehmer aus Brandenburg. Seinen glückbringenden Spielschein reichte der niedersächsische Gewinner am Samstagnachmittag etwa zwei Stunden vor Annahmeschluss mit zwölf getippten Feldern für eine Ausspielung in einer Annahmestelle von LOTTO Niedersachsen im Landkreis Stade ein.

Die sechs Richtigen ohne Superzahl haben zwei weitere noch unbekannte, niedersächsische Spielteilnehmer bei der Ziehung von LOTTO 6aus49 am 14. Januar 2023 richtig getippt. In der Gewinnklasse 2 erhalten sie nun je 393.038,40 Euro. Einer der Glücklichen hat seinen Spielschein mit sechs getippten Spielfeldern für zwei Ausspielungen in einer Annahmestelle von LOTTO Niedersachsen im Landkreis Emsland abgegeben. Der zweite Gewinner hat die doppelte Anzahl an Spielfeldern ebenfalls für zwei Ausspielungen in einer Annahmestelle von LOTTO Niedersachsen im Landkreis Cloppenburg getippt.

Insgesamt konnten sich bereits fünf niedersächsische Spielteilnehmer im Jahr 2023 über einen Gewinn von mindestens 100.000,00 Euro bei den Lotterien von LOTTO Niedersachsen freuen - zwei davon in Millionenhöhe.

gez. i. A. Hannah Strobel

