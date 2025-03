IFCO Systems

Mehrweg mit Weitblick: Nachhaltige Lieferkette für Frischwaren

Pullach (ots)

Die Verpackungslogistik steht vor der Herausforderung, effizient und umweltfreundlich zu agieren. Der Trend geht zu Lösungen, die den gesamten Lebenszyklus von Transportverpackungen berücksichtigen.

Die moderne Kreislaufwirtschaft zielt darauf ab, weniger Ressourcen zu verschwenden. Ein Beispiel dafür sind Mehrwegverpackungen aus Kunststoff für Frischeprodukte, die entlang der gesamten Lieferkette vom Erzeuger bis zum Verbraucher und zurück eingesetzt werden. Eine Studie des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik IBP zeigt, dass der Transport in Mehrweg-Kunststoffbehältern im Vergleich zu Einweg-Kartonbehältern eine CO2-Ersparnis von über 60 Prozent bietet (Life cycle assessment 2024 - IFCO Systems).

Die IFCO Systems GmbH mit Sitz in Pullach bei München und Niederlassungen in 30 Ländern weltweit trägt mit ihren Mehrwegsystemen für den Transport frischer Lebensmittel maßgeblich zur Förderung der Kreislaufwirtschaft bei. Wie das Unternehmen seine ambitionierten Ziele erreicht, verrät IFCO CEO Michael Pooley im Interview.

Welche Rolle spielt IFCO in der Kreislaufwirtschaft, Herr Pooley?

IFCO ist seit 33 Jahren ein Pionier der Kreislaufwirtschaft mit dem Geschäftsmodell "Share-Reuse-Recycle". Unsere Mehrwegsysteme gelten als nachhaltige Alternative zu Einwegverpackungen und werden weltweit für 2,4 Milliarden Frischwarentransporte pro Jahr genutzt. Durch den IFCO SmartCycle bleiben die Kunststoffbehälter dauerhaft im Umlauf: Nach jeder Nutzung werden sie in Service-Centern gereinigt, desinfiziert und für den nächsten Einsatz vorbereitet. Das reduziert Müll entlang der gesamten Lieferkette.

2024 haben wir mit unseren Kunden - rund 300 Lebensmitteleinzelhändlern und 18.000 Erzeugern weltweit - 674.333 Tonnen CO2 eingespart sowie 1,36 Milliarden Tonnen Abfall und über 66.000 Tonnen Lebensmittelverluste vermieden.

Können Sie uns ein konkretes Beispiel für die Vorteile der IFCO Mehrwegsysteme geben?

Ein anschauliches Beispiel ist der Transport von Bananen aus Südamerika nach Europa. Unser Mehrwegsystem wurde speziell für den sicheren Transport und die optimale Lagerung dieser Früchte entwickelt. Dank ihres Designs mit optimierter Belüftung sorgt unsere Bananenkiste aus Kunststoff für eine gleichmäßige Reifung, minimiert Druckstellen und verlängert die Haltbarkeit.

Unsere Tests zeigen, dass Bananen im IFCO-Behälter deutlich schneller gekühlt werden als in herkömmlichen Einwegkartons. Während des gesamten Transports bleibt die Temperatur um 41% konstanter. Das bedeutet: Die Bananen kommen frischer und in besserer Qualität an, was Lebensmittelverluste reduziert und sowohl Einzelhändlern als auch Verbrauchern ein hochwertiges Produkt bietet.

Wie tragen digitale Innovationen zu einer nachhaltigen Lieferkette bei?

Neben ökologischer Nachhaltigkeit ist wirtschaftliche Effizienz entscheidend. IFCO investiert in Smart Packaging und datengetriebene Lösungen, um Lieferketten transparenter und ressourcenschonender zu gestalten. Mit RFID, Bluetooth und GPS-Technologie verfolgen wir Mehrwegbehälter in Echtzeit. Dadurch können wir Verluste reduzieren, Transportwege optimieren und die Lagerbestände intelligenter steuern.

Unter Einsatz von künstlicher Intelligenz entwickeln wir ein vernetztes System, das den Mehrwegverpackungsfluss optimiert und den Einsatz von Ressourcen weiter verbessert. Gleichzeitig reduzieren automatisierte Prozesse manuelle Aufwände, senken CO2-Emissionen und steigern die Kosteneffizienz für unsere Kunden.

Welche Vorteile kann das digitale Tracking noch bieten?

Unser digitales Pooling-System ermöglicht eine präzise Warenverfolgung, verhindert Überbestände und macht den gesamten Logistikprozess effizienter. Unsere Kunden sehen jederzeit, wo ihre Waren sind und wann sie ankommen.

Besonders nützlich ist die digitale Überwachung der Kühlkette über Sensoren, die Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen. Abweichungen in Lieferungen lassen sich sofort erkennen und korrigieren, wodurch Frischeprodukte unter optimalen Bedingungen transportiert werden können. Das reduziert Lebensmittelverluste und sichert eine konstant hohe Produktqualität.

Was sind neben Digitalisierung und Automatisierung aktuelle Trends, die Ihre Branche beeinflussen?

Verbraucher verlangen zunehmend umweltfreundliche Lösungen und bevorzugen Verpackungen, die weniger Abfall verursachen. Gleichzeitig verändern neue Regulierungen wie die EU-Verpackungsverordnung (PPWR) den Markt. Die PPWR tritt schrittweise in Kraft. Bis 2030 muss der Anteil wiederverwendbarer Transportverpackungen auf 40% und bis 2040 auf 70% steigen. IFCO ist dieser Entwicklung voraus. Unsere Mehrwegbehälter werden bereits jetzt bis zu 120-mal genutzt und am Ende ihres Lebenszyklus vollständig recycelt - ein geschlossener Kreislauf, der Unternehmen hilft, die neuen gesetztlichen Vorgaben mühelos zu erfüllen.

Welche Vision haben Sie für die Zukunft?

Unsere Mission ist klar definiert - wir wollen eine nachhaltige Lieferkette für frische Lebensmittel. Mit über acht Milliarden Menschen auf der Erde und begrenzten Ressourcen sind zirkuläre Modelle wie der IFCO SmartCycle essenziell. Der Klimawandel ist die größte Herausforderung unserer Generation - und wir sind Teil der Lösung.

Wir wachsen global und erweitern unser Produktportfolio - etwa mit wiederverwendbaren Kunststoffpaletten, die zusätzliche Vorteile für eine nachhaltige Logistik bieten. Dank innovativer Technologien, digitaler Lösungen und ständiger Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft bleibt IFCO Vorreiter in der Transformation der Logistik. Gemeinsam mit unseren Kunden gestalten wir so eine nachhaltige Zukunft für die gesamte Branche.

