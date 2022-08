Accord Healthcare

Accord Healthcare bringt generisches Doxorubicin pegyliertes liposomales Konzentrat auf den Markt

London (ots/PRNewswire)

Accord ist eines der ersten Unternehmen, das im Vereinigten Königreich und in Europa ein generisches Doxorubicin pegyliertes liposomales Konzentrat 2mg/ml als Infusionslösung auf den Markt bringt

Diese Pressemitteilung ist nur für Fach- und Medizinjournalisten bestimmt. Diese Pressemitteilung ist nicht für Journalisten der Verbraucherpresse bestimmt.

Accord Healthcare gab heute die Markteinführung eines generischen Doxorubicin pegylated liposomal 2mg/ml Konzentrats für Infusionslösungen in Großbritannien und Europa bekannt. Ein ml Doxorubicin pegyliert liposomal enthält 2 mg Doxorubicinhydrochlorid in einer pegylierten liposomalen Formulierung. Bei der pegylierten Liposomenformulierung von Doxorubicin handelt es sich um Doxorubicinhydrochlorid, das in Liposomen mit oberflächengebundenem Methoxypolyethylenglykol (MPEG) eingekapselt ist. Dieser Prozess wird als Pegylierung bezeichnet und schützt die Liposomen vor der Erkennung durch das mononukleare Phagozytensystem (MPS), wodurch sich die Umlaufzeit im Blut verlängert:

Als Monotherapie bei Patienten mit metastasiertem Brustkrebs, bei denen ein erhöhtes Herzrisiko besteht

Zur Behandlung von fortgeschrittenem Eierstockkrebs bei Frauen, bei denen eine platinhaltige Chemotherapie in der Erstlinie versagt hat

In Kombination mit Bortezomib zur Behandlung des progressiven multiplen Myeloms bei Patienten, die mindestens eine vorherige Therapie erhalten haben und die sich bereits einer Knochenmarktransplantation unterzogen haben oder für eine solche nicht geeignet sind

Zur Behandlung des AIDS-bedingten Kaposi-Sarkoms (KS) bei Patienten mit niedriger CD4-Zahl (<200 CD4-Lymphozyten/mm³) und ausgedehnten mukokutanen oder viszeralen Erkrankungen

Pete Kelly, Accord UK, sagte: „Die Einführung des Generikums Doxorubicin pegylated liposomal unterstreicht das kontinuierliche Engagement von Accord, den Zugang zu Krebstherapien sowohl für Patienten als auch für Gesundheitssysteme zu verbessern. Unser Ziel ist es, qualitativ hochwertige und erschwingliche Arzneimittel einzuführen, die sowohl den Gesundheitssystemen als auch den Patienten den Zugang zu diesen Medikamenten erleichtern".

Accord ist ein führender Akteur im Bereich der generischen Onkologie mit einem Portfolio und einer Produktentwicklungspipeline, die sich auf die häufigsten Tumorarten sowie auf hämatologische und krebsunterstützende Therapien konzentrieren.

Hinweise für die Redaktion

Über Accord Healthcare

Accord Healthcare hat seinen Hauptsitz im Vereinigten Königreich und ist eines der am schnellsten wachsenden Pharmaunternehmen in Europa. Accord verfügt über eine der größten Marktpräsenzen aller europäischen Generika- und Biosimilars-Unternehmen und verkauft Generika in über 80 Ländern der Welt.

Diese globale Präsenz ermöglicht es uns, lebenswichtige, erschwingliche Arzneimittel an nationale Gesundheitssysteme zu liefern, die medizinische Fachkräfte dabei unterstützen, das Leben von Patienten weltweit zu verbessern.

Der Ansatz von Accord ist agil und erfinderisch, immer mit dem Ziel, die Produkte und den Zugang der Patienten zu ihnen zu verbessern. Accord ist bestrebt, anders zu denken und mehr zum Wohle der Patienten weltweit zu leisten.

Die Zusammenfassung der Produktmerkmale (SmPC) von Doxorubicin pegylated liposomal 2mg/ml concentrate for solution for infusion finden Sie auf der Website des elektronischen Arzneimittelkompendiums (eMC) www.medicines.org.ukund eine Kopie liegt dieser Pressemitteilung bei.

